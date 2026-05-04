Obavijesti

News

Komentari 5
O NAPRETKU

Nina Obuljen Koržinek: Napredak u slobodi medija u Hrvatskoj ohrabruje!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nina Obuljen Koržinek: Napredak u slobodi medija u Hrvatskoj ohrabruje!
Petrinja: Svečano otvorenje nove Gradske knjižnice i čitaonice | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u ponedjeljak je izjavila, povodom obilježavanja Svjetskog dana slobode medija, kako najnoviji podaci o stanju medijskih sloboda u Hrvatskoj ohrabruju te ukazuju na vidljiv napredak

Naglasila je kako je u vremenu pojačanog širenja dezinformacija, razvoja umjetne inteligencije i pojave "deepfakea" sadržaja ključno ulagati u profesionalne i neovisne medije te jačati povjerenje javnosti u medije kao jedan od temeljnih stupova demokracije. Istaknula je da Vlada putem Ministarstva kulture i medija te drugih resora provodi niz mjera, uključujući zakonodavne aktivnosti i osiguravanje financiranja medijskog sektora. Među konkretnim koracima navela je pokretanje inicijativa za suzbijanje SLAPP tužbi, jačanje sigurnosti novinara, uspostavu nacionalnog portala za provjeru informacija "Točno tako" te objavu javno dostupnih podataka o vlasništvu i financiranju medija.

"Sami mediji, vlasnici, urednici i novinari moraju isto tako podizati kontinuirano kriterije, raditi na tome da svoj posao, svoju javnu dužnost obavljaju sukladno etičkim, moralnim standardima. Samo u tim okolnostima mediji postaju i ostaju jedan od stupova demokratskih društava", ustvrdila je Obuljen Koržinek u Perinji u izjavi novinarima prilikom otvorenja obnovljene knjižnice. 

ČESTITALA USKRS Obuljen Koržinek: Vesele me mise u katedrali, ali radovi će trajati još nekoliko godina
Obuljen Koržinek: Vesele me mise u katedrali, ali radovi će trajati još nekoliko godina

U nedavnoj objavi resornog Ministarstva ističe se kako su Reporteri bez granica objavili indeks medijskih sloboda za 160 zemalja svijeta, pri čemu je Hrvatska zabilježila uspon sa 60. na 53. mjesto. 

Također, pokazatelj indeksa medijskih sloboda ove je godine doživio najizraženiji pad u svijetu. Rezultat se od 2025. do 2026. pogoršao u više od 60 posto država. Prvi put u povijesti otkad Reporteri bez granica mjere indeks medijskih sloboda - više od polovica zemalja našla se u kategoriji “teško” ili “vrlo ozbiljno”, a u posljednjih 25 godina prosječna ocjena svih 180 država i teritorija uključenih u indeks nikada nije bila tako niska, naglašeno je u objavi.   

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026