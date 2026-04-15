Nina Obuljen Koržinek o zabrani zastava Hoda za život: 'Ne treba ništa zabranjivati, stav je jasan'

„Ne treba ništa zabranjivati. Moj stav je tu uvijek poznat i jasan – mi smo slobodna, demokratska država. Svatko ima pravo iznositi svoje stavove i sudjelovati u procesima dok god time ne ugrožava nekoga drugoga“, poručila je Obuljen Koržinek novinarima uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a. Na upit o sumnjivom sponzorstvu državne tvrtke Hrvatske lutrije dodijeljenom Hrvatskom judo savezu, o čemu je pisao tjednik Nacional, kazala je da nije pratila te da postoje tijela koja trebaju sve istražiti.

"Ako bilo gdje postoji sumnja, neka se to istraži, pa ćemo vidjeti“, izjavila je.

Upitana hoće li se to pitanje naći na dnevnom redu Skupštine Hrvatske lutrije, čija je članica, pojasnila je kako Skupština nema te ovlasti. "Skupština ne raspravlja na takav način. Znate koje su ovlasti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima", dodala je.

Tjednik Nacional objavio je da je došao u posjed internog dokumenta državne tvrtke Hrvatske lutrije o sponzorstvu dodijeljenom Hrvatskom judo savezu. Kako navode, taj dokument otvara pitanje moguće uloge političkog utjecaja u dodjeli tog sponzorstva.

Nacional tvrdi da je u tome ključnu ulogu imao Tomislav Čuljak, kao dugogodišnji utjecajni član HDZ-a te počasni predsjednik HJS-a i Judo kluba Vinkovci i da je Hrvatska lutrija s 200.000 eura sponzorirala judo savez.