Ninčević Laesandrić: 'Lakši put do pobjede HDZ-a je sinergija i suradnja. Postoji i teži put...'

Budući da se od najave njezine kandidature raspravlja može li pobijediti HDZ nakon 30 godina vladanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji te hoće li mogući SDP-ov kandidat otežati njezinu šansu za ulazak u drugi krug i pobjedu nad HDZ-ovim kandidatom, nezavisna kandidatkinja za županicu Ivana Ninčević Lesandrić poručila je kako je put do pobjede jasan kao dan.

- Prvi i lakši način je da to bude sinergijom i suradnjom. A drugi će način biti teži, a to je da svi oni koji samo glume oporbu sada pokažu svoje pravo lice i pod taj naš pokušaj podmetnu sve noge koje imaju, ali ja ću sa svojim timom i suradnicima sve učiniti da i u takvim okolnostima izborimo pobjedu. Svi koji biraju prvi način dobrodošli su za pobjednički stol! - poručila je.

Objavom na društvenim mrežama jasno je dala potporu nizu gradonačelnika i načelnika, koji se odluče ponovno kandidirati, a sve s ciljem kako bi se pobijedio HDZ. To odnosi na gradonačelnika Splita Ivicu Puljka iz stranke Centar, gradonačelnika Vrgorca Milu Hercega te načelnicu Podgore Petru Radić i načelnika Dicma Petra Maretića iz Nezavisne liste mladih. Bez očekivanja protuusluge stala je uz SDP-ove gradonačelnice Ivanu Marković iz Supetra i Tonku Ivčević iz Komiže kao i gradonačelnicima Makarske Zoranu Paunoviću i Trogira Anti Biliću. Njezinu podršku imaju i SDP-ovi načelnici općina Gradac, Matku Buriću, Jelse, Nikši Peronji i Milne, Frani Loziću. Ponovljene uspjehe želi i brojnim nezavisnim gradonačelnicima i načelnicima, gradonačelniku Starog Grada na Hvaru Antoniju Škarpi, gradonačelniku Hvara Rikardu Novaku i gradonačelniku Omiša Ivi Tomasoviću. Tu spada i više od deset nezavisnih načelnika i pobjedničkih nezavisnih lista po općinama.

- Od njih ne očekujem ništa zauzvrat na ovu moju gestu, nego samo jasno dajem poruku gdje se moja kampanja za županicu neće konfrontirati s njihovim kampanjama za svoje gradove i općine. Svima im želim pobjedu u njihovim gradovima i općinama i radujem se suradnji nakon izbora u svibnju, ako postanem županica - navela je.

U nabrajanju gradova nije slučajno preskočila Sinj, navodeć kako ne želi na nekorektnu reakciju Nikole Grmoje na njezinu kandidaturu dodavati ništa.

- Ostavljam im da se oni u kampanji odluče kako će se postaviti - navela je Ninčević Lesandrić.

Sinergija glasova u drugom krugu za županicu ne treba biti ugrožena lokalnim razjedinjenim borbama prvog kruga tamo gdje županijska oporba u gradovima i općinama već sada ima mjesnu vlast. navela je.

- Sada u našoj županiji od 16 gradova u samo njih 6 je na vlasti HDZ. A od 55 gradova i općina opet ih je većina, točnije 29, pod upravom opcija koje su na županijskoj razini oporba. Sigurna sam da se na novim izborima u još bar deset gradova i općina može ići na dodatne pobjede. Kao kandidatkinja za županicu mogu pomoći da se to i dogodi, i to svim kandidatima, bez obzira na politički predznak, koji u ime oporbe uđu u drugi krug u svojim gradovima i općinama. Pozivam stoga sve da pobijedimo i u dodatnim gradovima i općinama jer se zajedničkom sinergijom to može - poručila je Ninčević Lesandrić.