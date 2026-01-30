Nipah virus sije strah: Cjepivo ne postoji, smrtonosan je, a može se prenijeti i hranom

Indija je uvela hitne mjere kako bi suzbila izbijanje virusa Nipah u državi Zapadni Bengal nakon što su od prosinca potvrđena dva slučaja, a riječ je o medicinskim djelatnicima. Nakon što su zračne luke diljem Azije pooštrile zdravstveni nadzor i preglede putnika koji dolaze iz Indije potražili smo odgovore Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o virusu Nipah.

Epidemiologinja HZJZ-a, prim. dr. sc. Iva Pem Novosel, pojasnila je da je infekcija virusom Nipah zoonoza, odnosno bolest koja se prenosi sa životinja na ljude.

- Prirodni rezervoar virusa su voćni šišmiši, a prijenos na čovjeka moguć je i putem svinja te drugih domaćih životinja. Zaraza se može dogoditi i konzumacijom kontaminirane hrane, kao i bliskim i dugotrajnim kontaktom sa zaraženom osobom, uključujući prijenos u zdravstvenim ustanovama - objasnila je.

Virus Nipah može, dodaje, uzrokovati teške oblike bolesti kod ljudi, od asimptomatskih infekcija do akutnih respiratornih smetnji i smrtonosnog encefalitisa.

Prirodni domaćini virusa Nipah su voćni šišmiši, a virus, dodaje, može također uzrokovati teške oblike bolesti u životinja poput svinja (i drugih domaćih životinja), što rezultira značajnim ekonomskim gubicima za poljoprivrednike.

- Iako je virus Nipah uzrokovao samo nekoliko poznatih epidemija na području Azije, može zaraziti brojne životinje, te uzrokuje različite oblike bolesti i moguće smrtne ishode u ljudi. Kod zaraženih osoba uzrokuje različite manifestacije bolesti u rasponu od asimptomatske (subkliničke) infekcije do akutne respiratorne bolesti (blage, teške) i fatalnog encefalitisa. U nedostatku cjepiva ili licenciranog liječenja za bolest uzrokovanu virusom Nipah, trenutni pristup smanjenju rizika ili sprječavanju infekcije ljudi je podizanje svijesti o čimbenicima rizika uz podršku poticajne primjene osnovnim mjerama predostrožnosti koje mogu poduzeti kako bi smanjili izloženost NiV-u - ističe dr. Pem Novosel.

Liječenje oboljelih treba, kaže, biti usredotočeno na pružanje pravovremenog suportivnog liječenja i potporne skrbi uz dobru laboratorijsku dijagnostiku. Preporučuje se intenzivna potporna skrb za liječenje teških respiratornih i neuroloških komplikacija.

Tijekom prve prepoznate epidemije u Maleziji 1999. godine koja je zahvatila i Singapur, većina ljudskih infekcija rezultat je izravnog kontakta s bolesnim svinjama ili njihovim kontaminiranim tkivima. Smatra se da se prijenos dogodio nezaštićenim izlaganjem izlučevinama svinja ili nezaštićenim kontaktom s tkivom bolesne životinje. Od 1999. godine u Maleziji nisu zabilježene nove epidemije.

Također je prepoznat u Bangladešu 2001. godine, a od tada se u toj zemlji događaju gotovo godišnje epidemije. Bolest je periodično identificirana i u istočnoj Indiji.

Važne mjere prevencije

U Indiji su se infekcije NiV-om događale više puta od 2001. godine, s epidemijama u državi Zapadni Bengal 2001. i 2007. godine, a u državi Kerala redovito od 2018. godine. Ta područja su neposredno uz državu Bangladeš, gdje se gotovo svake godine prijavljuju pojave Nipaha, i dijele slične ekološke uvjete, uključujući populacije voćnih šišmiša.

U kasnijim epidemijama u Bangladešu i Indiji, konzumacija voća ili voćnih proizvoda (poput sirovog soka od datulja) kontaminiranih urinom ili slinom zaraženih voćnih šišmiša bila je najvjerojatniji izvor infekcije. Prijenos virusa Nipah s čovjeka na čovjeka također je zabilježen među obiteljima i njegovateljima zaraženih pacijenata.

- Prema raspoloživim informacijama Svjetske zdravstvene organizacije identificirani oboljele osobe u Indiji su izolirane, aktivno se provodi praćenje kontakata, a u lokalnim zdravstvenim ustanovama pojačane su mjere za sprječavanje i suzbijanja bolničkih infekcija. S obzirom na poznati rezervoar NiV-a u populacijama šišmiša u pogođenom području, mogući su sporadični prijenosi zoonotskih infekcija. Vjerojatnost prijenosa s čovjeka na čovjeka vjerojatno je svedena na minimum - kazala je.

Važne preventivne mjere za smanjenje rizika prijenosa virusa Nipah u zahvaćenom području podrazumijevaju dodaje, izbjegavanje područja gdje se šišmiši nalaze (i voće sa znakovima ugriza šišmiša treba baciti).

- Svježe ubrani sok datulje treba prokuhati, a plodove temeljito oprati i oguliti prije konzumacije, savjetuje se konzumirati samo termički obrađene namirnice to jest svježe kuhanu ili pečenu hranu. Budući da je prirodna infekcija kod domaćih životinja opisana kod uzgoja svinja, konja te domaćih i divljih mačaka za smanjenje rizika prijenosa s domaće životinje na čovjeka.

Rukavice i druga zaštitna odjeća trebaju se nositi prilikom rukovanja bolesnim životinjama ili njihovim tkivima te tijekom klanja i uništavanja životinja. Preporuke za smanjenje rizika prijenosa s čovjeka na čovjeka. Treba izbjegavati bliski nezaštićeni fizički kontakt s osobama zaraženim NiV-om. Redovito pranje ruku treba provoditi nakon brige o bolesnim osobama ili posjeta njima. Sprečavanje i suzbijanje infekcije u zdravstvenim ustanovama

Onima koji putuju u zahvaćeno područje Indije savjetuje da se čuvaju podalje od šišmiša i domaćih životinja, izbjegavaju bliski kontakt s nepoznatim ljudima, konzumiraju samo svježe kuhanu ili pečenu hranu, redovito peru ruke i koriste vlažne higijenske maramice i/ili dezinficijensa za ruke. U slučaju pridržavanja osnovnih pravila predostrožnosti rizik od Nipah bolesti za putnika u Indiju je minimalan ili zanamariv.

Na temelju trenutno dostupnih informacija Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje nikakva ograničenja putovanja i/ili trgovine prema Indiji - zaključuje.