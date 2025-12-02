Izvanredno obraćanje Vučića: 'Nemamo dobre vijesti. Rusi ne žele prodati. Razočaran sam...'

Naftna industrija Srbije (NIS), koja je pod sankcijama kao dio ruskog energetskog sektora, nije dobila licencu američkih vlasti za nastavak rada, rekao je u utorak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, dodajući i kako Rusi ne žele prodati svoj udio u kompaniji i da "nije riječ o novcu, već o politici." Rafinerija NIS-a u Pančevu ostala je bez dotoka sirove nafte za preradu nakon što su 9. listopada stupile na snagu sankcije američkog ministarstva financija, a Vučić je u utorak potvrdio da je dana dozvola za prestanak rada, budući da su rafinerijska postrojenja odnedavno u fazi održavanja sustava.

Zasad je opskrba derivatima na benzinskim postajama u Srbiji uredna.

U međuvremenu se pregovaralo o mogućnosti da ruska strana proda većinski paket čime bi se izbjegle sankcije, ali taj dogovor nije postignut.

Vučić je ocijenio kako je jasno da Rusi ne žele prodati svoj udio u kompaniji NIS i da "nije riječ o novcu, već o politici".

"Jasno je da Rusi ne žele prodati i da im se ne prodaje. Nema nikakve sumnje. Nije novac uopće u pitanju, u pitanju je politika. I to je logično, njihovo pravo. Oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muka s tim. Kao što i Amerikance baš puno ne interesira ništa drugo osim njihovih geopolitičkih interesa", naglasio je.

Foto: F.S.

Dodao je i da hrvatski JANAF Srbiji "nije dopustio uvoz nafte koja nije bila namijenjena rafineriji u Pančevu već robnim rezervama. Nisu željeli povjerovati da ju nećemo dati NIS-u, iako smo jamčili i ponudili da imaju svoje promatrače i monitoring s Amerikancima da ćemo tu naftu uskladištiti u robne i obvezne rezerve Srbije", rekao je Vučić.

"JANAF je to odbio, oni kažu da nije NIS pod sankcijama nego cijela Srbija. Zašto? Ne znaju nam objasniti", ustvrdio je srbijanski predsjednik.

JANAF je nedavno prestao isporučivati naftu NIS-u zbog američkih sankcija, budući da je NIS dio ruskog energetskog sektora, ali Vučić sada tvrdi da JANAF nije dopustio Srbiji uvoz nafte koja nije bila namijenjena rafineriji u Pančevu već robnim rezervama.

Vučić je najavio i da će Srbija o nabavi plina pregovarati s drugim dobavljačima, ako se s Rusima ne postigne dogovor do petka.

"O plinu nemamo ugovor. Ukoliko ga ne dobijemo do petka - pokrećemo pregovore na drugoj strani i nabavit ćemo ga na drugoj strani, novac je osiguran", rekao je Vučić novinarima poslije sastanka s timovima zaduženim za energetsku stabilnost i sigurnost zemlje.

Dugoročni ugovor o opskrbi plinom koji Srbija ima sa Rusijom istječe krajem ove godine.