<p>U Krapini se osnovala još jedna, peta županijska podružnica Domovinskog pokreta. Za čelnika iste odabran je <strong>Mladen Ptičar</strong>, a povodom toga oglasio se <strong>Miroslav Škoro</strong>.</p><p>- G. Dretaru i meni su prigovarali da smo iz industrije zabave. Ja nisam, priznajem nikada uspio toliko zabaviti ljude koliko oni to čine već desetljećima. Samo, u našem slučaju je bilo suza, ali od smijeha. Ali nakon njihovih aktivnosti, nakon zabave koju nam oni priušćuju ima isto suza, ali ima suza zbog činjenica da, ne samo da nas to žalosti, nego zbog činjenice da nam čine zlo. Čine nam loše - rekao je čelnik Domovinskog pokreta pa nadodao:</p><p>- Ima suza za našom djecom, za našim majkama, za našim očevima, za našom braćom i sestrama koji napuštaju ovu zemlju i to hametice.</p><p>Dotakao se i HDZ-ove strategije za Hrvatsku:</p><p>- Kada HDZ radi nekakvu projekciju, oni to zovu 'Nacionalna strategija'. Ne, to je HDZ-ova strategija. Nacionalna strategija je kada svi sudjelujemo, pa i ono malo dijete u prvom razredu koje zna i tek je naučilo pisati, jer ima više prava raditi nacionalnu strategiju za 2030. godinu nego ti niškoristi i nabiguzice. Kad oni to sve skupa rade, rade to toliko loše da za posljedicu imate činjenicu da mi jednostavno gledamo u budućnost kao zemlja koja će imati tri milijuna i dvjesto tisuća stanovnika. I oni se toga ne stide - zaključio je Škoro.</p>