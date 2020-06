Nisi platio radnike, vrati lovu! 147 tvrtki koje su uzele potporu od Vlade nisu isplatile plaće

Svi koji su dobili potpore za radnike, a nisu isplatili plaće, morat će vratiti taj novac. Provjere traju i ići će prisilna naplata. Obećava to izvor iz Vlade nakon što je otkriveno da se 147 tvrtki našlo paralelno na dvije državne liste.

Prva je ona Porezne uprave na kojoj su tvrtke i obrti koji prva tri mjeseca ove godine nisu isplatili plaće. A druga je lista državnih potpora koje su isplaćene u visini 3250 kuna po radniku za ožujak.

- Skoro 15 posto neisplatitelja plaća je dobilo državnu potporu. Ti poslodavci nisu isplatili plaće za ukupno 550 radnika, a primili su potpore od 1,77 milijuna - stoji u analizi specijaliziranog portala Fininfo. 

Važan je taj jedan mjesec koji se poklapa, ožujak, a za koji su objavljeni i podaci Porezne uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Samo u ožujku je država dala 1,55 milijardi kuna kako bi skoro 485.000 radnika dobilo 3250 kuna. U travnju je pak isplaćen rekordni iznos od 2,2 milijarde kuna, odnosno 560.000 radnika je dobilo po 4000 kuna.

Kako krajem travnja počinju mjere otvaranja, oni koji su počeli poslovati, sami poslodavci odustaju od potpora, pa čak i vraćaju novac koji im je automatizmom isplaćen. 

Iz Ministarstva rada saznajemo da je do ovog tjedna dragovoljno vraćeno preko deset milijuna kuna, za više od 18.000 radnika.
Poslodavci više nisu ispunjavali uvjete o padu prometa, a kako bi izbjegli da država intervenira i traži novac nazad, sami su ga uplatili. No, vratimo se na one koji su uzeli novac, a našli su se na listi neisplatitelja plaća. 

Da bi se u krizi dobila potpora za ožujak, nije bio uvjet da je poslodavac isplatio plaću za siječanj i veljaču. Pa su očito i to neki iskoristili. Ali je problematično što nisu isplatili plaću ni za ožujak, prema listi Porezne uprave. 

Najveća tvrtka koja se našla na obije liste je drvoprerađivač Cedar iz Kastava pored Rijeke. Na listi Porezne uprave koja je zaključena 27.5. stoji da tvrtka nije isplatila plaće za 196 radnika za ožujak.

A na listi Zavoda za zapošljavanje stoji da su za ožujak za 194 radnika dobili potporu od 630.500 kuna. No, vlasnik tvrtke Darko Prodan nam kaže da ne zna zašto se našao na obije liste. 

- Sve potpore od države koje smo dobili su isplaćene radnicima. Tražili smo ih i za ožujak i za travanj i svibanj i odobrene su. Čak smo nedavno podmirili plaće i za siječanj i veljaču - kaže Prodan. 

Jedan od radnika nam je potvrdio da su redovno dobivali potporu od države, a tek prije neki dan su dobili novac za prva dva mjeseca. 

Prodan kaže i da zbog demontiranja starog i montaže novog pogona, radnici i nisu radili od početka godine. Ako su plaće isplaćene, onda je pogriješila Porezna uprava u njihovu slučaju. Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika kaže da su svi koji su dobili potporu morali isplatiti taj novac radnicima, te mu je neshvatljivo ako to netko nije učinio.