NIŠTA BEZ KOLINDE Obukla je dres: Dečki, večeras igrajte za Hrvatsku i sve nas! Ajmo!

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović godinama je jedna od najprepoznatljivijih navijačica hrvatske nogometne reprezentacije. Njezina povezanost s 'vatrenima' nije bila samo protokolarna ni prigodna, ona je u više navrata pokazala da utakmice Hrvatske prati emotivno, u dresu, često puta među navijačima i bez zadrške.

Danas je obukla dres i otkrila:

- Večeras moje srce putuje iz Taškenta u Dallas. Iako zbog obveza ne mogu biti uz 'vatrene' na stadionu, uz njih sam svim srcem - u crveno-bijelom, gdje god bila. Dečki, večeras igrajte za sebe, za Hrvatsku, za navijače i za sve nas koji vas bodrimo iz svih krajeva svijeta. Ajmo, Hrvatska! Nek' jače kuca to, Srce vatreno! C’mon, friends around the world - let’s hear it for Croatia!

Foto: Facebook

Najviše se pamti Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji, kada je Hrvatska stigla do povijesnog finala. Grabar-Kitarović tada je bodrila reprezentaciju na stadionima, slavila pobjede s igračima, nosila hrvatski dres i svojim navijačkim nastupima privukla pozornost svjetskih medija. Posebno su se pamtile scene nakon pobjede nad Rusijom, kada je ušla u svlačionicu i čestitala igračima, te dodjela medalja nakon finala protiv Francuske, na kojoj je, unatoč kiši i porazu, grlila hrvatske reprezentativce.

Foto: Facebook

Ni nakon odlaska s Pantovčaka nije nestala njezina veza s 'vatrenima'. I dalje prati reprezentaciju, komentira nastupe Hrvatske i najavljuje dolaske na velike utakmice...