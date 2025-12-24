Ništa od mira. Putin ekspresno odbio prijedlog Zelenskog

Rusija će nastojati izmijeniti najnoviji američko-ukrajinski mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini. Konkretno, Kremlj traži stroža ograničenja za Oružane snage Ukrajine, kao i rješenja u vezi sa sankcijama i zamrzavanjem ruske imovine, navodi Bloomberg.

Izvor blizak Kremlju rekao je za taj medij da Rusija trenutačni mirovni plan vidi kao „polaznu točku“.

„Moskva plan od 20 točaka, koji su zajednički izradile Ukrajina i SAD, smatra polaznom osnovom za daljnje pregovore, jer mu nedostaju odredbe važne za Rusiju i ne daje odgovore na mnoga pitanja“, rekao je izvor. Dodao je kako agresorska država trenutačni dokument vidi „kao prilično tipičan ukrajinski plan“ te ga namjerava „proučiti hladne glave“.

Bloomberg navodi da ruski predsjednik Vladimir Putin zasad nije komentirao najnovije prijedloge mirovnog plana, koji su razvijani tijekom višednevnih pregovora u koje su bili uključeni dužnosnici SAD-a, Ukrajine i Rusije.

„Iako Rusija još nije podržala najnoviju verziju plana od 20 točaka, ne želi riskirati otuđenje američkog predsjednika Donalda Trumpa time da ga u potpunosti odbaci“, stoji u tekstu.

Portal također podsjeća na Trumpove izjave s početka tjedna, kada je rekao da pregovori idu „u redu“ te da postoji mogućnost da se uskoro postigne dogovor.

Ruski zahtjevi u vezi s mirovnim planom

Izvor blizak Kremlju rekao je da među ruskim zabrinutostima „spadaju jamstva protiv budućeg širenja vojnog saveza NATO-a prema istoku, kao i neutralni status Ukrajine u slučaju njezina pristupanja Europskoj uniji“.

Foto: Alexander Kazakov

Prema istom izvoru, „u planu također nedostaju ograničenja koja Rusija traži u pogledu poslijeratnih ukrajinskih oružanih snaga i vrsta naoružanja, a ne daje ni jasna jamstva o statusu ruskog jezika u Ukrajini“.

Bloomberg, pozivajući se na izvor, izvještava i da agresorska država želi „jasnoću u vezi s ukidanjem sankcija te sa stotinama milijardi dolara zamrznute ruske državne imovine na Zapadu“.

Osim toga, Bloomberg navodi da Rusija želi povratiti sva područja u istočnom dijelu Donjecke oblasti koja ruske snage nisu uspjele zauzeti tijekom gotovo četiri godine rata.

Portal naglašava da Ukrajina odbacuje taj zahtjev, strahujući da bi gubitak utvrđenih teritorija ostavio zemlju ranjivom na novi ruski napad.