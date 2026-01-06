Obavijesti

News

Komentari 0
ZAKONSKA OBAVEZA

Ako ovo niste učinili po snijegu, prijeti vam i do 130 € kazne!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Ako ovo niste učinili po snijegu, prijeti vam i do 130 € kazne!
1
Foto: Armin Durgut/Pixsell

Mnogi u žurbi naprave tek mali "prozor" na vjetrobranu i krenu na put, nesvjesni da time ne riskiraju samo sigurnost, već i novčanu kaznu

Zimsko jutro i automobil okovan snijegom i ledom poznat je prizor svakom vozaču. Mnogi u žurbi naprave tek mali "prozor" na vjetrobranu i krenu na put, nesvjesni da time ne riskiraju samo sigurnost, već i novčanu kaznu od 130 eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Snježna idila diljem Hrvatske: Pogledajte kadrove iz Zagreba, Gospića i Bjelovara 01:02
Snježna idila diljem Hrvatske: Pogledajte kadrove iz Zagreba, Gospića i Bjelovara | Video: 24sata/pixsell

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozač je dužan prije vožnje očistiti zaleđena stakla te ukloniti sav snijeg i led s vozila. Policija vas zbog ovog propusta može kazniti sa 130 eura. Obveza se ne odnosi samo na vjetrobran, već na sve staklene površine, retrovizore, svjetla i registarske pločice. Posebno je važno u potpunosti očistiti krov.

ZRNATI, PRŠIĆ, BURNI... Ovo su vrste snijega: 'Uh, samo da nas ne zadesi 'kičmolomac'!
Ovo su vrste snijega: 'Uh, samo da nas ne zadesi 'kičmolomac'!

Razlog nije samo “estetski”, nego sigurnost: ako naglo zakočite, snijeg s krova može skliznuti na vjetrobransko staklo i potpuno vam zakloniti pogled. Kod ubrzavanja ili vožnje većom brzinom, komadi snijega i leda mogu odletjeti s vašeg auta i pogoditi vozilo iza vas, zaslijepiti vozača ili čak razbiti staklo. 

ARHIVA - Zagreb: Gra?ani zapo?eli dan ?iš?enjem automobila od snijega
ARHIVA - Zagreb: Gra?ani zapo?eli dan ?iš?enjem automobila od snijega | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Vožnja s minimalno očišćenim staklima drastično smanjuje vidno polje, a neočišćeni senzori i kamere na modernim autima neće ispravno raditi. Zato policija svake zime podsjeća da se auto mora očistiti cijeli - krov, hauba, prtljažnik, svjetla i registarske pločice - a ne samo mali “prozorčić” na vjetrobranu.

NEVJEROJATNO Pogledajte kako izgleda cesta 7 minuta nakon prolaska ralice!
Pogledajte kako izgleda cesta 7 minuta nakon prolaska ralice!

U sezoni zimskih uvjeta dodatno vrijedi i obveza zimske opreme, a za vožnju bez zimskih guma ili lanaca također slijedi kazna od 130 eura i mogućnost isključenja vozila iz prometa.

Ako pritom zbog snijega ili leda s vašeg auta dođe do nesreće, policijska kazna je tek početak - odgovarat ćete i za štetu koju ste napravili.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maduro na sudu: 'Nisam kriv'. Trump: 'Još neće biti izbora u Venezueli, treba srediti zemlju'
IZ MINUTE U MINUTU:

Maduro na sudu: 'Nisam kriv'. Trump: 'Još neće biti izbora u Venezueli, treba srediti zemlju'

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'
FIZIČKI OBRAČUN

UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'

U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje, ispričala nam je ozlijeđena djevojka
Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura
"HRVATSKA SENZACIJA"

Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura

Malo je poznato da je jedan od najodlikovanijih heroja u povijesti te postrojbe bio Hrvat - Ivica Jerak, mladić iz malog Debeljaka pokraj Zadra, čiji je životni put postao američka legenda.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026