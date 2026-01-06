Ako ovo niste učinili po snijegu, prijeti vam i do 130 € kazne!

Zimsko jutro i automobil okovan snijegom i ledom poznat je prizor svakom vozaču. Mnogi u žurbi naprave tek mali "prozor" na vjetrobranu i krenu na put, nesvjesni da time ne riskiraju samo sigurnost, već i novčanu kaznu od 130 eura.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozač je dužan prije vožnje očistiti zaleđena stakla te ukloniti sav snijeg i led s vozila. Policija vas zbog ovog propusta može kazniti sa 130 eura. Obveza se ne odnosi samo na vjetrobran, već na sve staklene površine, retrovizore, svjetla i registarske pločice. Posebno je važno u potpunosti očistiti krov.

Razlog nije samo “estetski”, nego sigurnost: ako naglo zakočite, snijeg s krova može skliznuti na vjetrobransko staklo i potpuno vam zakloniti pogled. Kod ubrzavanja ili vožnje većom brzinom, komadi snijega i leda mogu odletjeti s vašeg auta i pogoditi vozilo iza vas, zaslijepiti vozača ili čak razbiti staklo.

ARHIVA - Zagreb: Gra?ani zapo?eli dan ?iš?enjem automobila od snijega | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Vožnja s minimalno očišćenim staklima drastično smanjuje vidno polje, a neočišćeni senzori i kamere na modernim autima neće ispravno raditi. Zato policija svake zime podsjeća da se auto mora očistiti cijeli - krov, hauba, prtljažnik, svjetla i registarske pločice - a ne samo mali “prozorčić” na vjetrobranu.

U sezoni zimskih uvjeta dodatno vrijedi i obveza zimske opreme, a za vožnju bez zimskih guma ili lanaca također slijedi kazna od 130 eura i mogućnost isključenja vozila iz prometa.

Ako pritom zbog snijega ili leda s vašeg auta dođe do nesreće, policijska kazna je tek početak - odgovarat ćete i za štetu koju ste napravili.