Nisu im dali karantenu, 585 ih ima koronu, jedan je sad umro

Mornar s američkog nosača zrakoplova Theodore Roosevelt umro je u ponedjeljak od komplikacija Covida-19 na otoku Guam u Tihom oceanu, gdje je usidren djelomično evakuirani brod sa zaraženima korona virusom, objavila je američka mornarica.

Mornar, čiji identitet ni dob nisu otkriveni, pronađen je u petak bez svijesti tijekom dnevnog medicinskog pregleda u ustanovi stavljenoj na raspolaganje posadi nosača zrakoplova. Prebačen je na intenzivnu njegu u bolnicu na otoku, no preminuo je, objavila je u priopćenju američka mornarica.

To je prvi preminuli mornar s nosača zrakoplova.

Ukupno je 585 ljudi zaraženo na brodu usidrenom kod otoka Guam. Oko 4000 od 4600 mornara prebačeno je na kopno.

Nosač je postao tema svjetskih medija nakon što je njegov kapetan Brett Crozier 31. ožujka poslao pismo nadređenima, a u njemu je tražio da se njegova posada stavi u karantenu zbog zaraze korona virusom. Pismo je bilo napisano na čak četiri stranice, a Crozier je u njemu upozoravao kako se epidemija ubrzano širi i pozivao je na hitnu evakuaciju broda, kao i stavljanje 90% posade nuklearnog nosača USS Roosevelta u izolaciju.

- Mi nismo u ratu. Mornari ne trebaju umirati, a ako ne budemo brzi, onda ne uspijevamo čuvati naše najveće blago: naše mornare - napisao je Crozier.

Crozier je otpušten u četvrtak, četiri dana nakon što je napisao pismo vođama mornarice koje je pozvao na odlučnije poteze vezano za epidemiju korona virusa koja je prijetila životima njegove posade. Potom je to pismo i otkrio novinarima.

Stotine njegovih mornara ispratilo ga je pljeskom.

