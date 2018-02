'Nisu mi dali da vidim sina niti da ga čujem skoro godinu dana'

Nije mi se dozvoljavalo da ga vidim. Posljednji put, prije srijede, vidio sam ga u ožujku 2017. godine. Nismo se ni čuli, jer kada bih zvao kazali bi mi ili da ga nema, ili da spava, ili da je bolestan. Drugi problem je što Cesare i dalje, unatoč odluci suda, ne uči talijanski, tako da je razgovor telefonom otežan. Kada se vidimo uživo, u direktnom kontaktu, puno je lakše jer razumije sve što mu govorim, iako ne govori jezik države u kojoj je rođen, rekao je za Slobodnu Dalmaciju Alessandro Avenati koji je u srijedu, kada je trebao biti dan ovrhe, došao u Hrvatsku budući je unaprijed kupio kartu i našao smještaj kako bi vidio dijete.

Podsjetimo, Cesare Avenati, 8-godišnji sin Splićanke Nine Kuluz i Talijana Alessandra Avenatija, prema odluci suda do daljnjega ostaje s majkom u Splitu. Posljednja je to odluka splitskog Općinskog suda objavljena 6. veljače. Kada je Alessandro došao u srijedu po sina, Kuluz ga je prijavila policiji.

nisu od jučer. Ja sam ga prijavila još prošle godine kad mi je slao prijeteće poruke i vrijeđao pred našim djetetom. Uvijek su mi prigovarali što ga nisam prijavljivala za nasilje, sad sam ga prijavila i opet mi prigovaraju - rekla je Kuluz.- Ja sam ga prilikom zadnjeg susreta vidio, zagrlio sam ga i osjetio da se trese od straha, a jedan dječak se nikada ne bi trebao tresti od straha.. Kako taj dječak može ići u školu i živjeti kao da nema oca, a ima ga, i to oca koji ga želi i traži. Sve u svom životu sam stavio u drugi plan samo da bih mogao biti sa svojim sinom - rekao je Avenati za Slobodnu Dalmaciju.