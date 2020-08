Nisu popunili kuću: 'Da ne zjapi, ugostili smo djecu s teškoćama u razvoju. Bili su najbolji gosti'

Kuću s bazenom u Vinjanima Donjim obitelj Rebić na tjedan dana poklonila je udruzi iz Daruvara. Toliko im se svidjelo da namjeravaju nastaviti tradiciju. A za sve je kriva kriza s koronavirusom.

<p>U Vinjanima Donjima, nedaleko Imotskog, kuću za odmor iznajmljuju supružnici Alen i Simona Rebić. U objektu su bazen, jacuzzi, stolni tenis, pikado, biljar, nema čega nema, a popunjenost je, govori nam Simona, 20 posto manja nego prošle godine.</p><p>Rupe u kalendaru Rebiće su potakle da razmisle o doniranju smještaja. Preko Facebook grupe "Iznajmljivači sa srcem", našli su udrugu "Korak dalje" iz Daruvara, za djecu s poteškoćama u razvoju. Poklonili su im tjedan dana u kući: </p><p>- Bio je to full program, riješili smo hranu, organizirali izlet, sve. Na ideju smo došli zato što nismo popunili kuću. Suprug Alen i ja razmišljali smo što bi mogli i kako bi mogli. Ovo iskustvo nam se jako svidjelo i voljeli bi od njega napraviti tradiciju. Puno toga smo dobili. Djeca su bila presretna. Meni su oni do sad najbolji gosti. Pri srcu su nam i toliko su zahvalni, srčani. To je baš nešto posebno - razgaljeno će Simona. </p><p>Počeci pandemije uzrokovali su da im gosti otkažu rezervacije, no u zadnje vrijeme popunjenost kuće se popravlja. Simonu pitamo čini li joj se da gosti sve više posežu za last minute bukiranjem umjesto za dugoročnim planiranjem? </p><p>- Ima svega. Imamo dvoje što su otkazali, vraćaju nam se stari gosti, a jučer smo baš imali rezervaciju za 1. kolovoza. Još nismo imali tako kratko bukiranje. Sve je pripremljeno i dobro su došli - zadovoljno će iznajmljivačica. Vjeruje da se gosti u ovoj situaciji lakše odluče borativi u kući za odmor nego u hotelu. </p><p>- Najčešće dođu po dvije ili tri obitelji, u kuću stane 10 ljudi. Druže se između sebe, nema tu nikoga sa strane. Nema stranaca, kakvih bi bilo u hotelu. A Vinjani Donji im odgovaraju jer je sve blizu, mogu namore u Bašku Vodu, mogu i u Imotski. Prije se moglo u Bosnu i Hercegovinu, a sada im preporučujemo da tamo ne idu - spremno će Simona.</p><p>Cijene nisu snižavali jer nisu ni mogli - njih određuje agencija s kojom surađuju. Ono što mogu već su učinili - drže se svih sanitarnih preporuka. Uveli su dezinficijense i temeljito njima čiste: </p><p>- Dok primamo goste oni nose maske, a u kući ne moraju, kao što ih ni mi ne nosimo. Gledamo da su zadovoljni. Pretežno nam dolaze Nijemci, Austrijanci i Poljaci - dodaje Simona koja već godinama živi u Njemačkoj.</p><p>Zanimalo nas je kakva je ondje situacija s iznajmljivanjem. </p><p>- Katastrofa po tom pitanju. Kad pogledam kako je u Hrvatskoj stvarno mogu reći - svaka čast. Hrvatska se dobro nosi s koronom, puno bolje od Njemačke. Živim u centru Münchena. Ovdje se puno dućana zatvorilo, čak i oni koji postoje preko 30 godina. Zatvaraju. Odlaze marke poput Zare, H&M-a;, pomalo napuštaju centar grada. Firme mogu preživjeti mjesec, dva, tri, četiri, pet, ali već na jesen će se kristalizirat kakvo je stvarno stanje, a to će biti katastrofa jer ljudi već sada gube posao. I ja sam izgubila posao. 23 godine sam radila u tvrtki za prodaju slikarskog pribora, dobila sam otkaz nakon što mi je šef umro, a poslije toga sam našla posao u autokući i kako je došla korona, ugasilo se sve. Prije se zatvorilo nego se otvorilo, tako da sam se više posvetila iznajmljivanju. Jednostavno razmišljam kako dalje - veli Simona.</p><p>Na pitanje misli li se vratiti u Imotski, odgovara da je i to opcija. </p>