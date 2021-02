Gotovo svakodnevno van izlaze priče o seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju na zagrebačkom Sveučilištu, te na brojnim akademijama u regiji. Prije dva dana je saborski zastupnik Hrvoje Zekanović počeo je skupljati potpise za uvođenje zakona o zabrani pobačaj u Hrvatskoj.

Razgovarali smo s dugogodišnjom aktivisticom i borkinjom za ljudska i ženska prava i predsjednicom Zaklade Solidarna Sanjom Sarnavkom, koja je na početku istaknula kako se nada da Zekanović neće uspjeti u svom naumu.

POGLEDAJTE VIDEO Intervju sa Sanjom Sarnavkom

- Ono što je strašno je trenutak u kojem on pokreće tu inicijativu. Mi smo danas primjerice jedva izdvojili vrijeme, Zaklada je praktički 24 sata dnevno na pomoći stradalima od potresa, istovremeno imamo sve ove skandale i umjesto da odgovorni političari i muškarci pokrenu peticiju za to da se zabrani svaki oblik zlostavljanja i uznemiravanja nadležene osobe nad podređenom, on kreće s jednom pričom oko koje drvi i ponavlja pet istih rečenica otkad je ušao u politički život. Već mi je to tužno u kojem trenutku ide skupljati potpise i što je još zanimljivije, vidjela sam još sedam hrabrih muškaraca koji su se potpisali. Umjesto da su rekli 'stop, više nikad ne smijete uznemiravati, zlostavljati i silovati žene' - rekla je Sarnavka.

Dodala je kako je posebno boli kad vidi koliko žena podržava takve incijative i da joj je teško gledati kad vidi da žene idu protiv žena.

- Idu protiv žena i nije im neugodno zbog toga. Žene jesu stupovi patrijarhata jer na koncu patrijarhalno društvo kao naše još uvijek žene pretežno brinu o odgoju djece i one ponavljaju te stereotipe, uče dečke da ne plaču, a curice uče da moraju biti fine i pristojne, pa ta finoća i pristojnost dovodi do toga da su žene daleko češće žrtve svih oblika nasilja, a seksualnog pogotovo - istaknula je.

Kaže kako se unatoč svim naporima ništa ne mijenja u obrazovanju, a komentirala je i strogi zakon o pobačaju u Poljskoj, koji je izazvao velike prosvjede. Takve prosvjede ne vidi u Hrvatskoj, ali je uvjerena kada bi se tako nešto dogodilo kod nas da bi se velika većina žena ipak probudila, pa i veći broj muškaraca koji ne pristaju na stereotipne uloge i prepoznaju koliko je važna ravnopravnost.

- Nitko ne misli da je pobačaj dobra stvar, ali nećemo dozvoliti da se ženama određuje što će raditi kao da su maloumna bića. Nije to samo roditi dijete, to znači i 20, a kod nas i više godina skrbi i žena u tom trenutku najbolje zna procijeniti je li psihički i ekonomski i emocionalno u stanju iznijeti trudnoću i je li ta trudnoća željena. Strašno je da 2021. opet razgovaramo o tome kao da smo u vremenima prije 200 godina - rekla je.