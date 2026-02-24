Nitko ne odustaje, kako će Plenković u srijedu smiriti zaraćene strane u koaliciji?

Nakon puta u Kijev, Andrej Plenković se vraća u Zagreb gdje ga u srijedu čeka sastanak parlamentarne većine u podne, a prije toga i smirivanje strasti među koalicijskim partnerima.

Plenković će se u pokušaju smirivanja zaraćenih strana prije sastanka koalicije sastati odvojeno sa šefom HSLS-a Dariom Hrebakom, ali i sa predsjednikom DP-a Ivanom Penavom, piše RTL. Iz HDZ-a su im neslužbeno poručili da je sve otvoreno, ali da nije cilj zamjena DP-a.

S druge strane u DP-u uvjeravaju da se Dabre ne odriču, dok HSLS ostaje pri svome i uvjeravaju da odlaze iz koalicije, ostane li Dabro.

Na RTL Danas su spomenuli Bošku Ban kao mogućeg novog partnera, nakon što je na prošlotjednom glasanju digla ruku za ministra Ružića kao 77. glas u Saboru, a Bošku Ban u svom tekstu spominje i Jutarnji kao moguću zamjenu za Dabru. Bivša SDP-ovka, a sada nezavisna zastupnica, bi se prema njihovim navodima također trebala sastati s Plenkovićem, a kako ističu, nikada nije odbacila mogućnost da postane dio većine.

Podsjetimo, Plenković je u ponedjeljak jasno poručio Dabri da neće podržati inicijativu o donošenju zakona kojim bi se zabranili komunistički simboli i slogani istaknuvši da je HDZ protiv zabrana te se takav zakon neće donijeti.

- Neće, kakav zakon. Ta ideja uopće nije na stolu i nema nikakve ni teoretske šanse da HDZ tako nešto podrži - rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Plenković je podsjetio i da je ta Dabrina inicijativa došla par dana nakon njegovog spornog pjevanja koje je HDZ osudio.

"Takvih zabrana 2026., da ih mi donosimo kao glavna politička stranka koja vodi koaliciju - biti neće. Ako već godinama govorim da smo protiv zabrana, onda ćemo držati taj stav", rekao je.

Također, opetovano se osvrnuo na zahtjev predsjednika HSLS-a Daria Hrebaka da unutar 30 dana riješi "slučaj" saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, kazavši da HDZ ne trpi ničije ultimatume. Smatra i da je i sam Hrebak kasnije u svojim izjavama reterirao kazavši da se nije radilo i nikakvom ultimatumu.



