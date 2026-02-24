Obavijesti

News

Komentari 11
SAZVAO IH JEDAN NA JEDAN

Nitko ne odustaje, kako će Plenković u srijedu smiriti zaraćene strane u koaliciji?

Piše Ivan Hruškovec, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Nitko ne odustaje, kako će Plenković u srijedu smiriti zaraćene strane u koaliciji?
Foto: A.Krizmanić/Facebook, D. Špehar, D. Puklavec/Pixsell

Na RTL Danas su spomenuli Bošku Ban kao mogućeg novog partnera, nakon što je na prošlotjednom glasanju digla ruku za ministra Ružića kao 77. glas u Saboru, a Bošku Ban u svom tekstu spominje i Jutarnji kao moguću zamjenu za Dabru.

Admiral

Nakon puta u Kijev, Andrej Plenković se vraća u Zagreb gdje ga u srijedu čeka sastanak parlamentarne većine u podne, a prije toga i smirivanje strasti među koalicijskim partnerima. 

Plenković će se u pokušaju smirivanja zaraćenih strana prije sastanka koalicije sastati odvojeno sa šefom HSLS-a Dariom Hrebakom, ali i sa predsjednikom DP-a Ivanom Penavom, piše RTL. Iz HDZ-a su im neslužbeno poručili da je sve otvoreno, ali da nije cilj zamjena DP-a.

OPET BURNO U SABORU CIRKUS Orešković: Hrvatska ima proustašku vlast. Sramotni Ćipe Mlinarić: Lažljiva narikačo!
CIRKUS Orešković: Hrvatska ima proustašku vlast. Sramotni Ćipe Mlinarić: Lažljiva narikačo!

S druge strane u DP-u uvjeravaju da se Dabre ne odriču, dok HSLS ostaje pri svome i uvjeravaju da odlaze iz koalicije, ostane li Dabro.

Na RTL Danas su spomenuli Bošku Ban kao mogućeg novog partnera, nakon što je na prošlotjednom glasanju digla ruku za ministra Ružića kao 77. glas u Saboru, a Bošku Ban u svom tekstu spominje i Jutarnji kao moguću zamjenu za Dabru. Bivša SDP-ovka, a sada nezavisna zastupnica, bi se prema njihovim navodima također trebala sastati s Plenkovićem, a kako ističu, nikada nije odbacila mogućnost da postane dio većine.

Podsjetimo, Plenković je u ponedjeljak jasno poručio Dabri da neće podržati inicijativu o donošenju zakona kojim bi se zabranili komunistički simboli i slogani istaknuvši da je HDZ protiv zabrana te se takav zakon neće donijeti. 

'DRŽIMO SVOJ STAV' Plenković odbio Dabru: 'HDZ je protiv zabrana. Nećemo zabraniti komunističke simbole'
Plenković odbio Dabru: 'HDZ je protiv zabrana. Nećemo zabraniti komunističke simbole'

- Neće, kakav zakon. Ta ideja uopće nije na stolu i nema nikakve ni teoretske šanse da HDZ tako nešto podrži - rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. 

Plenković je podsjetio i da je ta Dabrina inicijativa došla par dana nakon njegovog spornog pjevanja koje je HDZ osudio.

"Takvih zabrana 2026., da ih mi donosimo kao glavna politička stranka koja vodi koaliciju - biti neće. Ako već godinama govorim da smo protiv zabrana, onda ćemo držati taj stav", rekao je. 

'TATA NIJE BIO VOJNO LICE' Dabro: UDBO, sve bum vas tužil
Dabro: UDBO, sve bum vas tužil

Također, opetovano se osvrnuo na zahtjev predsjednika HSLS-a Daria Hrebaka da unutar 30 dana riješi "slučaj" saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, kazavši da HDZ ne trpi ničije ultimatume. Smatra i da je i sam Hrebak kasnije u svojim izjavama reterirao kazavši da se nije radilo i nikakvom ultimatumu.


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio
OPORAVLJA SE

FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli, teško je nastradao, ali izvući će se. Obranio je ovce
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
RAT U UKRAJINI

FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Volodimir Zelenski od početka ruske invazije 2022. vodi iznimno intenzivan i dug radni dan koji je u potpunosti podređen ratnim okolnostima. Dan mu obično započinje sigurnosnim brifingom s vojnim i obavještajnim vrhom, nakon čega slijede sastanci s ministrom obrane i zapovjednicima o situaciji na bojištu. Poznanici su otkrili da uglavnom spava između četiri i pet sati dnevno
Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'
RASTU TENZIJE

Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'

Oporbeni pokret Slovačka, na čelu s bivšim premijerom Igorom Matovičem, nazvao je Fica slugom ruskog predsjednika Vladimira Putina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026