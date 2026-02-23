Obavijesti

'DRŽIMO SVOJ STAV'

Plenković odbio Dabru: 'HDZ je protiv zabrana. Nećemo zabraniti komunističke simbole'

Plenković odbio Dabru: 'HDZ je protiv zabrana. Nećemo zabraniti komunističke simbole'
Zagreb: Izjave Andreja Plenkovića nakon sjednice | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Premijer i šef HDZ-a poručio je da takav zakon 'nije ni na stolu' te da HDZ ne mijenja stav protiv zabrana. Osvrnuo se i na zahtjeve koalicijskih partnera te razgovore s Penavom i Hrebakom.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da neće podržati inicijativu Josipa Dabre o donošenju zakona kojim bi se zabranili komunistički simboli i slogani istaknuvši da je HDZ protiv zabrana te se takav zakon neće donijeti. 

"Neće, kakav zakon. Ta ideja uopće nije na stolu i nema nikakve ni teoretske šanse da HDZ tako nešto podrži", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. 

Time je odgovorio na upit vezan uz izjavu saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre da će otići iz Hrvatskoga sabora ako se donese zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno likvidirali i proganjali Hrvate. 

Plenković je podsjetio i da je ta Dabrina inicijativa došla par dana nakon njegovog spornog pjevanja koje je HDZ osudio.

"Takvih zabrana 2026., da ih mi donosimo kao glavna politička stranka koja vodi koaliciju - biti neće. Ako već godinama govorim da smo protiv zabrana onda ćemo držati taj stav", rekao je. 

Također, opetovano se osvrnuo na zahtjev predsjednika HSLS-a Daria Hrebaka da unutar 30 dana riješi "slučaj" saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, kazavši da HDZ ne trpi ničije ultimatume. Smatra i da je i sam Hrebak kasnije u svojim izjavama reterirao kazavši da se nije radilo i nikakvom ultimatumu.

Plenković je novinare izvijestio i da je jutros razgovarao s predsjednikom Domovinskog pokreta Ivanom Penavom, predsjednikom HSLS-a Dariom Hrebakom te nezavisnom saborskom zastupnicom Boškom Ban najavivši da će razgovarati sa svim koalicijskim partnerima kako bi raspravili sve teme koje su se u političkom prostoru razvile u zadnjih desetak dana te nastavili i dalje normalno funkcioniranje Vlade i parlamentarne većine kao što je to bilo i ranije. 

