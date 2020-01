Nitko nije htio bombardirati Auschwitz. Pitanje je - zašto?

Ove godine obilježava se 75 godina od oslobađanja Auschwitza. U logoru je nestalo i ubijeno više od milijun ljudi, a logor smrti je oslobođen 27. siječnja ulaskom sovjetskih vojnika. Narednih dana donosimo seriju tekstova o ovom najvećem i najgorem nacističkom logoru iz kojeg je uspjelo pobjeći tek oko 140 logoraša

Događaj koji se nikad nije ni dogodio, a imao bi važnu ulogu i utjecaj na povijest, a to je bombardiranje Auschwitza, povijesna je debata koja traje još od sedamdesetih. Veliki dio židovske zajednice smatra sa su saveznici mogli, i trebali, no radi indiferentnosti prema židovskoj patnji i antisemitizma, nisu to učinili.

Benjamin Netanyahu je 1998. godine u logoru smrti rekao kako "jedino što je bilo potrebno jest bombardirati tračnice. Saveznici su bombardirali ciljeve u blizini, zašto im je ovo bio problem?".

Prema njegovom mišljenju uništavanje krematorija bilo je i više nego izvedivo i to uz minimalan trud s obzirom da su već bombardirali obližnje vojne ciljeve.

Zašto je bio problem baciti par bombi na krematorije, naročito zato jer su se prve informacije o logorima u Poljskom pojavile već 1941. godine? Jedno od objašnjenja jest da je na visokim instancama odlučeno da se Židove prepusti njihovoj vlastitoj sudbini. S druge strane, postoje brojni vojni argumenti zbog kojih tako nešto nije bilo izvedivo, odnosno povlačilo je velike rizike ne samo za vrijeme izvođenja potencijalne operacije bombardiranja logora, već i posljedice koji bi uslijedile.

Prvu tezu u svom je eseju artikulirao i David Wyman u knjizi "Why Auschwitz Was Never Bombed", koja je kasnije ubačena i u knjigu iz 1984. "The Abandonment of the Jews". Wyman tvrdi kako je to moralni neuspjeh na savjesti saveznika koji se nisu obračunali s mukom Židova.

Ovaj stav, kojeg zagovaraju kroničari koji se bave politikom spasenja, dugo je bila neosporna.

Spašavanje Židova trebao je biti osnovni cilj

Tek je nekoliko godina kasnije izronilo nešto dokaza koji su ponovno raspirili diskusiju, posebno serija dokumenata objavljena 2000. godine o tome jesu li saveznici zaista trebali uopće pokušati izvesti takvu akciju.

Tvrdili su kako bi zračni napadi bili neprecizni s te visine, a neefikasni ako se izvode s niže visine. Kao i to da bi bombardiranje uključilo visoke rizike za pilote radi njemačke defenzive, a nanijelo bi minimalne štete na krematorije koji su dobrim dijelom bili podzemni.

Foto: Bundesarchiv Bombardiranje bi ubilo više ljudi no što bi uništilo krematorija, a Nijemci su već tada imali znanje i tehnologiju pomoću koje su vrlo brzo popravljali tračnice. Oni koji su zagovarali bombardiranje, piše The Daily Beast, su ignorirali kompleksnosti sakupljanja informacija, loše vrijeme, i dugotrajne prelete preko neprijateljskog teritorija.

Trebalo je i tjednima skupljati informacije, a na kraju svega SS bi pronašao drugi način da realiziraju svoj cilj o ostvarenju "konačnog rješenja" i likvidaciji Židova.

Tome treba nadodati da su nacisti ionako gurali agendu da saveznici vode "židovski rat", i zapravo je jedini način na koji se moglo spasiti preostale Židove bilo to da se Europi općenito što prije oslobodi.

Debata je visila o koncu percepcije. S vojnog gledišta pitanje je glasilo "kako se o tome uopće moglo promišljati", a s moralnog "kako se o tome nikada ozbiljno nije promišljalo".

Elie Wiesel s mnogo strasti govorio je o tome kako su oduševljeni bili zatvorenici kada su čuli da je bombardiran Buna-Monowitz tvornički kompleks pri Auschwitzu, makar se time riskirao i njihov život.

No, saveznička pobjeda nad silama osovine na kraju je rezultirala oslobađanjem Auschwitza i samog Elie Wiesela.

Proteklih je 40 godina velika količina literature posvećena je temi spašavanja u kontekstu bombardiranja Auschwitza. Povjesničar Henry Feingold to naziva "dijalogom gluhih".

Pitanje je je li leća široka ili uska. Sa suvremenog stajališta, spašavanje Židova trebalo je biti jedan od temeljnih ciljeva, a bilo je potpuno zanemareno.

Ne može se znati koliko bi bilo poginulih

Iz današnje perspektive Amerikance, Britance i Ruse treba znati shvatiti. Oni su odluke donosili u trenucima najgoreg ratnog vihora i u kaosu kontradiktornih informacija i do tada neviđenih događaja i potreba. Mi danas znamo kako se rat odvio, oni tada to nisu znali.

Argument za bombardiranje kao sredstvo spašavanja Židova je zapravo kontra činjenica. Ne može se znati koliko bi ljudi (ako uopće) bilo spašeno, a koliko bi poginulo.

Drugo pitanje je - zašto Auschwitz? U trenutku kada su saveznici uopće bili u poziciji da krenu s napadom, pet od šest milijuna Židova je već likvidirano, 80 posto na drugim lokacijama, poput Dachaua i Buchenwalda koji su bili stariji, kao i Treblinka, Sobibor i Belzec.

No, upravo je Auschwitz, koji je imao više od jedne svrhe, ugasio živote oko milijun Židova i 100.000 drugih zatvorenika. On je najdulje "radio" - nije ugasio plinske komore do studenog 1944. i oslobođen je tek kad su umarširali Sovjeti u siječnju 1945. U međuvremenu postao je lice Holokausta.

Foto: United States Holocaust Memorial Museum Udariti na Auschwitz bio je simbol protiv nacističkog genocida. Neuspjeh da se okupi svijet za takav pothvat vidi se kao izdaja saveznika, ali povjesničarka Holokausta Deborah Lipstadt primjećuje kako je debata o takvim povijesnim događajima (kao ne-bombardiranje Auschwitza) "često zapravo debata o čitavom nizu suvremenih političkih, vjerskih i ideoloških tema."

Bombardiranje Auschwitza bila bi kompleksna operacija

No, činjenica je kako je vremenski okvir za bombardiranje bio jako uzak, šest mjeseci na ljeto i jesen 1944. godine. Auschwitz je bio van dosega savezničkih pilota dok saveznici nisu osnovali bazu u gradu Foggia na jugu Italije na ljeto 1944.

Deportacija mađarskih Židova u Auschwitz - posljednje velike židovske zajednice u Europi - počela je 15. svibnja 1944. godine i trajala je do 8. srpnja.

Saveznici su o tome saznali kasno u lipnju. U isto vrijeme dobili su tzv. Vrba-Wetzler izvještaj koji detaljno govori o tome što se u Auschwitzu zbiva te o lokaciji logora. Iz Poljske su ga prokrijumčarila dva židovska bjegunca ranije tog proljeća, uz pomoć Židova iz Slovačke.

Te vijesti stižu usred priprema za invaziju Normandije. Pred sam "dan D", saveznici su se krvavo borili za prevlast u zraku, koji su na jedvite jade postigli.

Morali su raditi na tome da Werhmacht ne pojača jedinice u Normandiji. U isto vrijeme, bombardirali su naftna polja u Rumunjskoj koja bi nacistima oduzela toliko potrebno gorivo, imobilizirala im tenkove i degradirala im zračne mogućnosti.

Pa zašto onda ne uzeti par pilota i letjelica da unište te plinske komore. Kritičari su glasni oko slučajnog bombardiranja kompleksa Buna-Monowitz u rujnu.

Ali rat u zraku nije tako funkcionirao već, kako je rekao povjesničar i arhivist zračnih snaga James Kitchens, potencijalno bombardiranje Auschwitza bilo bi kompleksna operacija koja uključuje fotografiranje, navigacijske izazove i bezbroj pokušaja juriša.

Još k tome američki bi se avioni morali suočiti sa sofisticiranim radarskim sustavom dok lete s Jadrana, agresivnim zidom njemačkih letjelica i ružnim vremenom.

Što se samih pilota tiče, Amerikanci su do tada izgubili 30 posto pilota, a britanski je gubitak bio još i veći, oni su izgubili skoro 50 posto pilota. I što bi točno postigli bombardirajući nešto što je mahom pod zemljom.

Foto: Wikipedia Američki su piloti prijavili kako je u napadu na željeznicu u Berlinu u travnju 1944. samo jedan u pet aviona pogodio cilj. Što znači s obzirom na preciznost da bi bilo pobijeno oko 2.000 do 3.000 zarobljenika. U puno boljim uvjetima juriša na Buchenwald bilo je 300 žrtava.

U slučaju neuspjeha, osveta nacista bila bi masovna

Kritičari kažu kako su Amerikanci mogli koristiti B-25 napadače srednje veličine, no oni zahtijevaju pratnju koja automatski znači da nema elementa iznenađenja.

Wyman tvrdi kako se to moglo riješiti uz pomoć britanskih aviona tzv. "komaraca", što je u stvarnosti neizvedivo jer oni nisu imali faktički nikakvu zaštitu i svi bi nastradali.

Uzdali su se samo u brzinu. Nema šanse da su mogli letjeti stotinama kilometara, bez radija, naći cilj, poduprijeti Amerikance, uspješno izvesti akciju i onda se vratiti kući.

Ali da se to sve i dogodilo, da je Auschwitz i uspješno izbombardiran, uništen i da je započela buna i bijeg zarobljenika - što bi se moglo dogoditi?

Sudeći po pobunama u Sobiboru i Treblinki, samo je mali broj pobjegao, ostali su poklani. Obzirom da je riječ o logorima smrti, zatvorenici su ionako imali jako malo za izgubiti.

Dapače, ustanci su na oba mjesta planirani. Bombardiranje Auschwitza zateklo bi neprijatelja, ali i zarobljenike.

Oni koji bi se i izvukli našli bi se okruženi poljskom populacijom koja je bez problema predala više od 200.000 Židova tijekom nacističke okupacije.

Osveta bi bila masovna. Natjerali bi same Židove da poprave plinske komore, a do tada bi smislili niz alternativa kako likvidirati svoj plijen.

Vjeruje se kako i najteža uništavanje krematorija ne znači da bi ubijanje stalo. A i da su bombardirali tračnice, bile bi popravljene unutar nekoliko tjedana.

Richard Overy, autoritet za zračno ratovanje, piše da usprkos bombardiranju Njemačke, njezina se proizvodnja oružja pojačala tek krajem rata. Nema razloga vjerovati kako Nijemci ne bi aplicirali istu predanost i efikasnost da opet pokrenu krematorije.

Povjesničar Gerhard Weinberg piše kako "ideja da muškarci koji su bili strastveno posvećeni programu ubijanja milijuna ljudi prestanu to raditi zato jer im je netko uništio tračnice i dimanjake zapravo potpuno suluda".