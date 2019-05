Undercover u logoru smrti: Sve je otkrio, ali mu nisu vjerovali

- Witold Pilecki bio je primjer neobjašnjive dobrote u vremenima neobjašnjivog zla - kazao je jednom prilikom o velikom poljskom junaku Michael Schudrich, glavni rabin Poljske.

Poljski domoljub i jedan od osnivača poljskog pokreta otpora Witold Pilecki dvije i pol godine proveo je u Auschwitzu. Točnije 947 dana. Uspio je pobjeći i izvijestiti svijet o tome što je vidio.

Foto: KACPER PEMPEL

Tamo je ušao dobrovoljno. Cilj mu je bio saznati i dojaviti svijetu što se događa u logoru. Naime, nitko tog ljeta 1940. godine nije znao što se točno događa u novootvorenom kaznenom logoru udaljenom 50 kilometara od Krakowa. Čule su se neke glasine, a Witold Pilecki (39) odlučio je provjeriti koliko su točne.

Ono što je saznao bilo je zastrašujuće. No u njegove izvještaje malo tko je vjerovao. Mislili su da pretjeruje. Zvučilo je potpuno nestvarno...

Pilecki je kao maloljetnik sudjelovao je i u Prvom svjetskom ratu, a poslije rata borio se protiv snaga sovjetske Rusije.

Oženio se i dobio djecu, a kad je Njemačka okupirala Poljsku 1939. s još jednim prijateljem osnovao je Tajnu poljsku vojsku koja je imala uporišta u gotovo svim većim gradovima središnje Poljske. U kratko vrijeme došlo se do broja od 8,000 boraca. Pilecki je kasnije te svoje postrojbe podredio i uklopio u Domovinsku armiju.

Tijekom racije predao se neprijatelju

On se jedini dobrovoljno javio ući u Auschwitz, a za taj čin je dobio odobrenje nadređenih u pokretu otpora i lažne isprave na ime Tomasz Serafinski. U rujnu 1940. godine dobrovoljno se tijekom jedne od racija predao neprijatelju i uskoro zajedno sa stotinama drugih transportiran u Auschwitz.

U dokumentu “Volonter Auschwitza”, kojeg je komunistička Poljska desetljećima držala tajnim piše kako je Pilecki opisao ulazak u Auschwitz

- Pozdravio sam se sa svime što sam do tada znao i ušao u nešto što nije bilo nimalo nalik bilo čemu što sam vidio.

Vrlo brzo postalo jasno što se zapravo događa u Auschwitzu – bio je to stroj za ubijanje. Dodijeljen mu je posao koji je podrazumijevao i rad izvan logora, pa je uspijevao prokrijumčariti izvještaje poljskoj vojsci.

Iz dana u dan njegovi su izvještaji bili sve jeziviji i stravičniji

- Više od tisuću novo pridošlih danas poslano je u plinske komore. Tijela su spaljena u novom krematoriju - napisao je Pilecki.

Njegovi izvještaji zvučali su nestvarno

S vremenom su njegovi izvještaji postali toliko strašni da je svima bilo teško povjerovati u sve što je napisao.

- Mislili su da pretjeruje. Nisu mogli vjerovati da postoje plinske komore, peći, da su im davali injekcije od kojih su umirali. Zvučalo je nestvarno - kazao je Aleks Storožinski, predsjednik fundacije Kosciusko

Kad je shvatio da Auschwitz neće napasti ni saveznici ni Poljska Domovinska vojska odlučio je s još dvojicom zatvorenika pobjeći iz logora smrti. Uz puno sreće i pomoći izvana od koje su dobili točne informacije o smjeni straže i lažne dokumente uspjeli su.

Foto: Screenshot/youtube

Pobjegli su kroz stražnja vrata kućice koja je služila kao pekara. Ispod logoraških uniformi imali smo normalnu odjeću, a sa sobom su ponijeli duhan koji su bacali iza sebe kako ih psi ne mogli nanjušiti.

Pri bijegu bio je ranjen. No nije odustajao. Iscrpljen i izgladnio, prešao je šezdeset kilometara do Krakova, gdje su ga sklonili prijatelji. Gestapo ga je tražio po fotografiji, ali nisu ga uspjeli uhvatiti. Uskoro se probio do Varšave.

Saveznici ocijenili izvještaj pretjeranim

Nakon bijega, Pilecki se priključuje poljskoj vojsci i sastavlja opširan izvještaj o Auschwitzu

- U plinskim komorama završavaju mase ljudi koje se ovdje doprema vlakovima i kamionima a ponekad je to i do tisuću osoba dnevno. Uglavnom je riječ o Židovima - stajalo je u njegovom izvještaju.

Saveznici su dobili taj izvještaj i nisu poduzeli ništa. Ocijenili su ga pretjeranim. Auschwitz je oslobođen tek u siječnju 1945. godine.

Nakon bijega Pilecki je sudjelovao i u Varšavskom ustanku 1944. godine. Njegova postrojba je dva tjedna branila položaje od nacista. Zarobljen je i ostatak rata proveo je u logoru za ratne zarobljenike u Murnauu, u Njemačkoj. Tamo je ostao do kraja travnja 1945. kad su zarobljenike oslobodili Amerikanci.

Ubili ga komunisti nakon rata

Neustrašivi poljski borac za slobodu na kraju nije umro od nacističke ruke. Preživio je rat. Tri godine nakon završetka rata ubili su ga komunisti.

Foto: Wikipedia

Naim, Poljska je postala marionetska država po volji Moskve u kojoj su se provodile brutalne čistke, a on je sakupljao i materijale o zločinima komunista u Poljskoj. Tajna policija ga je pratila, uhitila i odvela u zatvor u kojem je proživio stravična mučenja. Iščupali su mu sve nokte i polomili kosti. I bez strijeljanja od posljedica mučenja uskoro bi sigurno umro.

Komunističke vlasti proglasile su ga za izdajicu i zapadnog špijuna te ga u montiranom procesu osudile na smrt po optužbom - „neprijateljsko špijuniranje“.

Foto: Wikipedia

Pogubili su ga na današnji dan 1948. godine. Pucali su mu u potiljak, a tijelo mu bacili u masovnu grobnicu. Kuća mu je uništena, a njegovo ime bilo je zabranjeno spominjati.

- Ova osoba oslikava cijelu tragediju i užas 20. stoljeća. Pilecki je preživio njemačke fašiste, a stradao od sovjetskih komunista - izjavio je rabin Michael Schundrich.

Ime Witolda Pileckog je rehabilitirano tek nakon pada komunističkog režima u Poljskoj 1990. godine a deset godina kasnije su prvi put objavljeni njegovi izvještaji o Auschwitzu. Orden Bijelog orla, najviše priznanje Poljske, posthumno mu je dodijeljeno 2006. godine.

Tema: History