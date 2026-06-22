Niz požara zbog grmljavine u Dalmaciji: Gori kod Splita, kod Šibenika, Dubrovnika...

Na području Dalmacije u ponedjeljak je zabilježeno više požara uzrokovanih grmljavinskim nevremenom. U popodnevnim satima je u Splitsko-dalmatinskoj županiji je izbilo nekoliko požara. Dojava za požar na Čiovu - Slatine je zaprimljena u 16.10, a na gašenju je angažiran 51 vatrogasac sa 16 vozila i jedan vatrogasni brod. U gašenju su sudjelovale postrojbe JVP Split i Trogir, DVD Slatine, Split, Trogir, Marina, Okrug, Seget Vranjica, Kaštela i Kaštel Gomilica. Iz zraka su djelovala 2 zrakoplova CL-415. Požar je lokaliziran u 20.50, piše Hrvatska vatrogasna zajednica.

U 16.20 zaprimljena je dojava o požaru na području Brštanova kod Klisa. U gašenju je sudjelovalo devet vatrogasaca s tri vozila iz DVD-a Klis i Zagora te jedan zrakoplov CL-415. Na dežurstvu na požarištu ostaju tri vatrogasca s jednim vozilom DVD-a Zagora. U 18.12 zaprimljena je dojava o požaru na otoku Hvaru kod mjesta Sveta Nedjelja. Na terenu je angažirano 50 vatrogasaca iz DVD-a Hvar, Starigrad, Jelsa i SIVP Jelsa. Na požarištu je bilo angažirano ukupno 6 zrakoplova CL-415.

- Situacija na požarištu na otoku Čiovu je trenutno puno bolja, a snage rade na sanaciji požarišta. Angažirano je 51 vatrogasaca s 16 vozila. Trenutno imamo aktivno požarište u blizini Svete Nedjelje na Hvaru. Na požarištu su angažirane vatrogasne snage otoka Hvara, a iz zraka je ukupno djeluju 4 Canadaira. Vatrogasci su na samom početku intervenciji uspješno odbili požar od kuća i objekti nisu ugroženi. Požar se proširio na obližnje brdo, ali i tamo aktivno radimo - rekao je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević i istaknuo da snage ostaju na oba požarišta i tijekom noći.

Prema priopćenju o vatrogasnim događajima VZŽ Šibensko-kninske, od 12 intervencija koje su danas zabilježili županijski vatrogasci, bilo je pet požara na otvorenom prostoru. Prvi požar je zabilježen u jutarnjim satima na području Primoštena i brzo je ugašen. Za požar otvorenog prostora na području Sonkovića, dojava je zaprimljena u 14.32. Na intervenciju su izišli DVD Skradin, Dubravice, Rupe, Vodice i JVP Vodice sa 23 vatrogasca i sedam vozila. Požar je lokaliziran u 19.19, a opožarena površina iznosi 4,5 hektara. Vatrogasci su i dalje angažirani na saniranju požarišta.

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Pokretanje videa... VIDEO Nakon Čiova, izbio požar na Hvaru i to blizu kuća: 'Penje se u brdo, stigao je kanader' | Video: 24sata/pixsell/čitatelj 24sata

Požar otvorenog prostora na području Dubrave, za koji je dojava zaprimljena u 14.43, ugašen je u 17.14. Na intervenciji su sudjelovali JVP Šibenik, DVD Bilice, Brodarica i Šibenik sa 16 vatrogasaca i četiri vozila. Za požar otvorenog prostora na području Poda dojava je zaprimljena u 14.59, a na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Šibenik, DVD Šibenik, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Zablaće, Bilice, Perković, Zaton, Pirovac, Tisno i VZŠŽ sa 73 vatrogasca i 25 vozila. U gašenju sudjeluju i zračne snage. Intervencija je i dalje u tijeku.

Požar otvorenog prostora na području Kornata, za koji je dojava zaprimljena u 15.45, ugašen je u 19.30. Na intervenciju su izišli DVD Tisno sa tri vatrogasca, a iz zraka su gasila dva zrakoplova AT-802 Fire Boss.

- Najveći današnji požar, na području Podi, je pod kontrolom vatrogasaca. Opožareno je 120 ha trave, niskog raslinja i borove šume. Vatrogasci i dalje ostaju na aktivnom saniranju požarišta tijekom noći - rekao nam je zapovjednik VZŽ Šibensko-kninske Darko Dukić.

Dojava za požar na otvorenom prostoru na području Dugog otoka - Telašćica (Zadarska županija) zaprimljena je u 15.16 sati. Opožareno je 24,6 ha trave, niskog raslinja i šume. Požar je gasilo 25 vatrogasaca s pet vozila i jednim brodom iz DVD-a Sali. Iz zraka su djelovala dva AT-802 Fire Boss i CL-415. Požar je lokaliziran u 19.23. Zabilježen je i požar na području Konavala (Dubrovačko-neretvanska županija). Na gašenju su angažirani vatrogasci JVP Konavle.

Pokretanje videa... VIDEO Kanaderi gase požar | Video: Čitatelj 24sata

Požari izazvani udarima munje izazivaju velike probleme vatrogascima jer često nastaju u kratkom vremenu i na teško pristupačnom području. Ukoliko primijetite dim ili požar, odmah obavijestite vatrogasce na 193.

U nedjelju u 16:36 sati, ŽVOC Šibensko-kninske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Drniša - Štikovo. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na ukupnoj opožarenoj površini od 1 ha. U gašenju požara sudjelovalo je devet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz JVP-a Drniš, DVD-a Biskupija i Drniš te dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Požar je lokaliziran u 20.16 sati, a ugašen u 21.42 sati.

ŽVOC Šibensko-kninske županije u 18.14 sati zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Skradina. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na ukupnoj opožarenoj površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja sudjelovala su četiri protupožarna zrakoplova - dva Canadair CL-415 i dva Air Tractor AT-802 FireBoss te ukupno 29 vatrogasaca s osam vatrogasnih vozila iz JVP-a Šibenik i DVD-a: Rupe, Dubravice, Skradin i Bilice. Požar je ugašen u 21.15 sati.





ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije je u nedjelju u 17.19 sati zaprimio dojavu o požaru otvorenog prostora na području Klisa - Kočinje brdo. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na ukupnoj opožarenoj površini od 25 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca s pet vatrogasnih vozila iz DVD-a: Klis, Dugopolje i Zagora, te kao pomoć zemaljskim snagama bila su angažirana četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Požar je ugašen u 23.00 sata.



U 17.20 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Tugara. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na ukupnoj opožarenoj površini od 3 ha. U gašenju požara ukupno je sudjelovao 31 vatrogasac s 8 vatrogasnih vozila iz DVD-a Gata i DVD-a Omiš. Bila su angažirana i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, ali zbog brze reakcije vatrogasaca nije bilo potrebe za djelovanjem istih. Požar je ugašen u 20.30 sati.