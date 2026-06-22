DRAMA KOD ŠIBENIKA 'Udar munje izazvao požar. Stigli su kanaderi'. Dim stigao do A1

Javna vatrogasna postrojba Šibenik u ponedjeljak poslijepodne ima pune ruke posla. Kako su nam potvrdili, imaju aktivna čak četiri požara, a vatrogasne snage su upućene na teren. Posljedica su udara groma. Jedan je požar u blizini odmorišta Prokljan na autocesti A1, drugi kod Skradina, treći na Kornatima...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Požar u okolici Šibenika | Video: Čitatelj 24sata

Stalno vidimo kanadere kako nadlijeću, požar je izazvao udar munje - kaže nam čitatelj iz Šibenika. Požar kod Prokljana ometa i promet na A1 pa se vozi uz ograničenje brzine.

- Zbog požara niskog raslinja i dima u blizini autoceste, na autoceste A1 kod odmorišta Prokljan - vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenja brzine od 60 km/h - upozoravaju iz Hrvatskog autokluba.