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DRAMA KOD ŠIBENIKA 'Udar munje izazvao požar. Stigli su kanaderi'. Dim stigao do A1

Piše Iva Tomas,
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DRAMA KOD ŠIBENIKA 'Udar munje izazvao požar. Stigli su kanaderi'. Dim stigao do A1
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog požara niskog raslinja i dima u blizini autoceste, na autoceste A1 kod odmorišta Prokljan - vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenja brzine od 60 km/h - upozoravaju iz Hrvatskog autokluba.

Javna vatrogasna postrojba Šibenik u ponedjeljak poslijepodne ima pune ruke posla. Kako su nam potvrdili, imaju aktivna čak četiri požara, a vatrogasne snage su upućene na teren. Posljedica su udara groma. Jedan je požar u blizini odmorišta Prokljan na autocesti A1, drugi kod Skradina, treći na Kornatima...

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Požar u okolici Šibenika VIDEO
Požar u okolici Šibenika | Video: Čitatelj 24sata

Stalno vidimo kanadere kako nadlijeću, požar je izazvao udar munje - kaže nam čitatelj iz Šibenika. Požar kod Prokljana ometa i promet na A1 pa se vozi uz ograničenje brzine.

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- Zbog požara niskog raslinja i dima u blizini autoceste, na autoceste A1 kod odmorišta Prokljan - vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenja brzine od 60 km/h - upozoravaju iz Hrvatskog autokluba.

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