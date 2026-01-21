Nižu se odbijenice za Trumpa: Šveđani, Norvežani i Talijani neće u njegov 'Odbor za mir'

Norveška i Švedska odbile su pristupiti Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, a po pisanju medija u njemu neće sudjelovati ni Italija, javljaju u srijedu novinske agencije.

Ured norveškog premijera priopćio je u srijedu da Norveška neće pristupiti Odboru za mir koji je predložio američki predsjednik,

"Američki prijedlog postavlja određena pitanja koja zahtijevaju dublji dijalog sa Sjedinjenim Državama. Norveška se prema tome neće pridružiti predloženim odredbama za Odbor mira i neće sudjelovati na ceremoniji potpisivanja u Davosu"; rekao je državni tajnik Kristoffer Thoner za AFP.

Švedska je također odbila Trumpovu inicijativu.

Švedska neće sudjelovati u inicijativi predsjednika Donalda Trumpa za Odbor za mir s tekstom u obliku u kakvom je za sada iznesen, rekao je premijer ⁠Ulf Kristersson novinarima u Davosu u srijedu.

Sudjelovati neće niti Italija, objavio je talijanski list Corriere ‌della Sera.

Prema pisanju lista od srijede, Italija neće sudjelovati u Trumpovoj inicijativi jer strahuje da bi pristupanje takvoj skupini pod vodstvom čelnika samo jedne zemlje prekršilo talijanski ustav.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja inače ima dobre odnose s Trumpom, vjerojatno neće ići u Davos, rekao je izvor za Reuters.

Talijanska vlada nije odgovorila na upit za komentarom.

Predloženim odborom predsjedao bi doživotno Trump, a odbor bi počeo rješavati sukob u Pojasu Gaze i potom ostale ratove. Članice bi morale platiti milijardu američkih dolara za stalno članstvo.

Prema talijanskom ustavu, Italija može pristupiti međunarodnim organizacijama koje osiguravaju "mir i pravdu među nacijama" samo "na ravnopravnoj osnovi s drugim državama", što nije u skladu s američkim primatom u novom odboru, objasnio je list, ne navodeći izvor za svoje izvješće.

Pozivi da se pridruže inicijativi upućeni su oko 60 država, ali samo ih je malen broj do sada to prihvatio bez ograda, uključujući Mađarsku i Izrael. Pozvana je i Rusija.