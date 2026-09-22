Njemačka bilježi veliki skok izvoza elektronike: Amerikanci kupuju sve više, Kinezi manje

Izvoz njemačke elektroničke industrije snažno je porastao u srpnju, uz dvoznamenkasti skok isporuka na tržište Europske unije, objavila je u utorak udruga kompanija iz elektroenergetskog i digitalnog sektora ZVEI. Vrijednost isporuka bila je u srpnju veća za 11,9 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, dosegnuvši 23,5 milijardi eura.

Rast je time blago ubrzao u usporedbi s prvom polovinom godine, napomenuo je glavni ekonomist ZVEI-ja Andreas Gontermann.

EU je i dalje najveće tržište za njemačku elektroniku, uz vrijednost isporuka od 12,1 milijardu eura, veću za 15,8 posto nego u srpnju prošle godine.

Podaci pokazuju i snažan skok izvoza u SAD, za čak 23,3 posto, na 2,7 milijardi eura.

Izvoz u Kinu smanjen je pak za 10,8 posto, na 1,8 milijardi eura.

Dok se izvoz u SAD oporavlja zahvaljujući procvatu umjetne inteligencije i 'izlasku' iz statistike jednokratnih američkih carina, poslovanje s Kinom i dalje je slabo, zaključio je Gontermann.

Od siječnja do kraja srpnja izvoz njemačke elektroničke industrije dosegnuo je 162,9 milijardi eura, što je 9,7 posto više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Vrijednost isporuka u druge članice Europske unije poskočila je za 17 posto, na 90,1 milijardu eura.

Gotovo 90 posto ukupnog povećanja isporuka u razdoblju od siječnja do srpnja otpada na tržište EU-a, navode u ZVEI-ju.

Vrijednost izvoza u zemlje izvan EU-a uvećana je pak za samo 2,4 posto, na 72,8 milijardi eura.