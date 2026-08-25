Njemačka deportirala 23 Afganistanca u Kabul: Među njima osuđeni kriminalci

Njemačko ministarstvo unutarnjih poslova je reklo da većinu deportiranih osoba čine kriminalci osuđeni zbog ozbiljnih kaznenih djela, uključujući seksualne napade. Pripadnici savezne policije su pratili muškarce na letu iz zračne luke Leipzig/Halle do Kabula, doznao je dpa. Nakon slične deportacije krajem srpnja, njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt je rekao da se vraćanja u Afganistan više neće isključivo odnositi na kriminalce i "pojedince koji predstavljaju prijetnju".

Kazao je da će umjesto toga i drugi pojedinci kojima je naređeno da napuste zemlju biti odmah deportirani, kao što je dogovoreno koalicijskim sporazumom

Dobrindt je u objavi na društvenoj platformi X napisao da njemačko društvo "ima jasan interes da se pobrine za to da kriminalci napuste" Njemačku. Također, dodao je, svi koji nemaju dozvolu za boravak mogu očekivati da će morati napustiti zemlju.

"Dosljedno implementiramo ovu politiku", poručio je.

Njemačka ne priznaje vladu talibana, koji su ponovo preuzeli vlast u Kabulu prije pet godina. Uz pomoć Katara, Njemačka je organizirala prvu masovnu deportaciju afganistanskih kriminalaca u njihovu matičnu zemlju prije dvije godine.