Njemačka osniva prvu pukovniju za bespilotne letjelice

Njemačka vojska planira osnovati svoju prvu pukovniju za bespilotne letjelice sljedeće godine, rekao je u četvrtak ministar obrane Boris Pistorius, dok se Berlin oslanja na lekcije naučene iz rata u Ukrajini.

Postrojba će imati do 600 vojnika i pokrivat će domete do 500 kilometara, rekao je Pistorius na vojnom poligonu Bergen u sjevernoj Njemačkoj.

"Svatko tko želi prevladati na kopnu jednostavno mora ovladati korištenjem bespilotnih sustava", rekao je ministar. "Osnovat ćemo prvu pukovniju bespilotnih letjelica Bundeswehra tijekom 2027.", rekao je Pistorius, opisujući pukovniju kao "nezavisnu jedinicu za bespilotne sustave".

Njemačka nastoji pojačati upotrebu bespilotnih letjelica u vojsci djelomično kao rezultat lekcija naučenih iz rata u Ukrajini, gdje ratovanje bespilotnim letjelicama igra ključnu ulogu u borbama s Rusijom.

Načelnik njemačke vojske Christian Freuding rekao je u lipnju tijekom posjeta vojnoj vježbi Freedom Shield 2026 u Litvi da namjerava hitno rasporediti više dronova i bespilotnih oružanih sustava.