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Njemačka počela masovnu proizvodnju dronova dugog dometa za ukrajinsku vojsku

Piše Filip Sulimanec,
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Njemačka počela masovnu proizvodnju dronova dugog dometa za ukrajinsku vojsku
Foto: Reuters
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Dronovi se proizvode u dvije verzije: model srednjeg dometa te model dugog dometa koji može dosegnuti ciljeve udaljene i do 1.500 kilometara.

Njemačka je pokrenula serijsku proizvodnju više od pet tisuća borbenih bespilotnih letjelica dugog dometa namijenjenih ukrajinskim oružanim snagama. Proizvodni pogoni smješteni su u okolici Münchena, a ovaj potez predstavlja značajno jačanje njemačke vojne potpore Kijevu u jeku sve većih tenzija s Rusijom.

Prema informacijama koje je prenijela novinska agencija DPA, proizvodnja je službeno započela u pogonu u blizini Münchena, a prve letjelice iz ugovorene serije već su sklopljene. Cijeli ugovor, čija se vrijednost procjenjuje na oko tristo milijuna eura, trebao bi biti ispunjen do sredine 2027. godine. Kako bi se osigurao planirani tempo proizvodnje, vlasti planiraju aktivirati i dodatnu lokaciju u istočnom dijelu Njemačke.

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Ovaj ambiciozni projekt plod je partnerstva između njemačko-američke tvrtke Auterion, koja je zadužena za razvoj i implementaciju naprednog softvera temeljenog na umjetnoj inteligenciji, te ukrajinske tvrtke Airlogix, odgovorne za hardverske komponente i konstrukciju samih dronova. Suradnja je formalizirana još u veljači ove godine, a sada je ušla u fazu masovne proizvodnje. 

Dronovi se proizvode u dvije verzije: model srednjeg dometa te model dugog dometa koji može dosegnuti ciljeve udaljene i do 1.500 kilometara. Ključna prednost ovih letjelica jest sustav umjetne inteligencije koji im omogućuje autonomno pronalaženje i pogađanje ciljeva čak i u uvjetima snažnog elektroničkog ometanja.

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