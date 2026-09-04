NOVA TAKTIKA Ukrajinci su paralizirali ruski zračni promet, zbog dronova otkazani letovi

Drugu noć zaredom u zračnom prostoru iznad Moskve protekao je u znaku kaosa. Početkom rujna novi val napada dronovima izazvao je masovne poremećaje na moskovskim zračnim lukama, što je dovelo do stotina otkazanih i odgođenih letova te povremenih ograničenja u zračnom prometu. Problemi su se proširili i izvan područja glavnog grada, s novim ograničenjima uvedenim i u zračnoj luci Gagarin u Saratovu.

Nova strategija Kijeva: Zatvaranje ruskog neba

Najnoviji val napada predstavlja dio sve većeg pritiska na ruski zrakoplovni sustav i smatra se novom fazom sukoba u kojoj Kijev nastoji prenijeti rat dublje na ruski teritorij. Sve je uslijedilo nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog 1. rujna da će ruski zračni prostor postajati sve nesigurniji kako Ukrajina bude širila svoje operacije bespilotnim letjelicama velikog dometa. Cilj Kijeva, prema navodima ukrajinskih dužnosnika i analitičara, jest praktički zatvoriti ruski zračni prostor, narušiti rusko gospodarstvo i logistiku te smanjiti sposobnost Moskve za vođenje rata. Ukrajina naglašava kako civilni zrakoplovi nisu mete napada, a o sve većim rizicima u ruskom zračnom prostoru službeno je obavijestila i Međunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva (ICAO).

Zelenski je upozorio zrakoplovne tvrtke i putnike na rizike samo dva dana prije eskalacije.

​- Ruske vlasti o tome ne informiraju ljude na odgovarajući način. Ruski zračni prostor praktički će se zatvarati - rat koji je Rusija započela zatvara njezino nebo. Mi u Ukrajini ne želimo da nevini životi budu izgubljeni. Zato upozoravamo naše partnere: sigurni dani na nebu iznad Rusije su završeni - rekao je Zelenski.

Kaos na zračnim lukama i utjecaj na cijelu Rusiju

Razmjeri poremećaja bili su ogromni. Prema podacima Flightradara24, samo 2. rujna u zračnoj luci Šeremetjevo zabilježen je 21 otkazan i 235 odgođenih letova, dok je Vnukovo imalo 22 otkazana i 94 odgođena leta. Ukupno su te dvije zračne luke imale 43 otkazana i 329 odgođena leta. Tijekom dva dana, od 2. do 3. rujna, ograničenja su se proširila na sve četiri moskovske zračne luke - Šeremetjevo, Vnukovo, Domodedovo i Žukovski - ali i na zračne luke u Sočiju, Gelendžiku, Penzi, Saratovu, Jaroslavu i Nižnjem Novgorodu. Samo na Šeremetjevu i Vnukovu poremećeno je više od 120 letova, a podaci koje je citirao Radio Slobodna Europa pokazali su kako su se četiri ruska aerodroma našla među pet zračnih luka u svijetu s najvećim poremećajima u prometu.

Najmanje 27 međunarodnih letova iz i prema Moskvi također je otkazano, što je pogodilo avioprijevoznike među kojima su Pegasus Airlines, Turkish Airlines i FlyDubai. Poremećaji su prisilili zrakoplove koji su letjeli prema Moskvi da promijene odredište; zračna luka Pulkovo u Sankt-Peterburgu prihvatila je nekoliko letova, dok je Nižnji Novgorod primio čak 16 preusmjerenih letova. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je između jutra 2. rujna i podneva 3. rujna prema Moskovskoj oblasti letjelo čak 548 dronova, od kojih su 143 presretnuta.

Dugoročni pritisak kao cilj

Stručnjaci smatraju da je cilj Kijeva održavanje dugotrajnog pritiska, a ne samo privremeno zatvaranje zračnih luka. Ukrajinski stručnjak za zrakoplovstvo Valerij Romanenko rekao je za RSE da bi ponovljeni napadi dronovima mogli prisiliti Rusiju da preusmjeri značajne resurse protuzračne obrane na zaštitu velikih zrakoplovnih čvorišta.

​- Strategija je učiniti ove zračne luke neupotrebljivima - ocijenio je.

Aleksandar Lanetski, izvršni direktor litavske tvrtke Friendly Avia Support, rekao je kako bi se dugotrajni poremećaji u Moskvi mogli odraziti na čitavu Rusiju zbog ogromnog teritorija zemlje i njezine ovisnosti o domaćem zračnom prometu.

Ruske vlasti napade nazivaju "terorističkim činovima" i obećavaju odmazdu. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je da će Moskva nastaviti s masovnim udarima na ciljeve u Ukrajini. Kremlj je također optužio Ujedinjeno Kraljevstvo za isporuku dronova Ukrajini i zaprijetio neodređenim posljedicama.

*uz korištenje AI-ja.