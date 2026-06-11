Prvi pad globalnog raseljavanja u desetljeću: Milijuni izbjeglica i su dalje bez trajnog rješenja

Broj osoba raseljenih diljem svijeta zbog sukoba i progona pao je u 2025. prvi put u desetljeću, ali broj izbjeglica koje se suočavaju s dugotrajnim raseljavanjem ostaje neprihvatljivo visok, navodi se u izvješću agencije UN-a za izbjeglice u četvrtak. Prošle godine 5,4 milijuna ljudi pobjeglo je iz svojih domova, čime je ukupan broj izbjeglica ili osoba u situacijama sličnim izbjegličkim diljem svijeta porastao na 41,6 milijuna, uključujući 6 milijuna palestinskih izbjeglica, priopćio je UNHCR. Istodobno, oko 14,7 milijuna izbjeglica i interno raseljenih osoba vratilo se kući, što je povećanje od 50 posto u odnosu na prethodnu godinu i druga najveća brojka zabilježena od 1965. godine, utvrdila je agencija. Većina povrataka bila je u šest zemalja: Demokratsku Republiku Kongo, Sudan, Siriju, Afganistan, Ukrajinu i Mjanmar.

Međutim, mnogi su se vratili u teške uvjete obilježene ograničenim pristupom osnovnim uslugama, raširenim oštećenjima infrastrukture i kontinuiranom nesigurnošću, što izaziva zabrinutost oko održivosti i sigurnosti njihovog povratka, priopćio je UNHCR.

Oko 2,9 milijuna Afganistanaca vratilo se 2025., uključujući 1,9 milijuna izbjeglica - pet puta više nego prethodne godine - uglavnom zbog strožih politika u susjednom Iranu i Pakistanu, a mnogi su izvijestili da nisu imali drugog izbora nego otići, utvrdio je UNHCR.

Ovaj nagli porast smanjio je globalnu populaciju afganistanskih izbjeglica s 5,8 milijuna u 2024. na 3,7 milijuna u 2025. godini, navodi se u izvješću.

Sirija, koja je više od desetljeća bila jedna od najvećih svjetskih kriza raseljavanja, zabilježila je povratak oko 1,3 milijuna ljudi u 2025. - gotovo trostruko više nego prethodne godine - nakon pada vlade Bashara al-Assada u prosincu 2024. Time se smanjio broj sirijskih izbjeglica u svijetu sa 6 milijuna na 4,9 milijuna do kraja 2025.

„Međutim, mnogi povratnici suočavaju se s ozbiljnim izazovima, uključujući nesigurnost, rašireno razaranje, slabe ekonomske uvjete, ograničene usluge i radna mjesta te kontinuirano sporadično nasilje u dijelovima zemlje“, navodi se u izvješću.

U njemu se napominje da je kriza na Bliskom istoku već oblikovala globalne trendove raseljavanja u 2026. Oko 3,2 milijuna ljudi privremeno je raseljeno u Iranu od zajedničkih američko-izraelskih napada krajem veljače, dok je oko milijun ljudi prisiljeno napustiti svoje domove u Libanonu od početka rata 2. ožujka, usred izraelskih napada i naredbi za evakuaciju, priopćio je UNHCR.

UNHCR kaže da je cilj prepoloviti broj izbjeglica i drugih osoba u dugotrajnom raseljavanju kojima je potrebna humanitarna pomoć do 2035. godine, podržavajući stvaranje radnih mjesta i mogućnosti obrazovanja, posebno u zemljama s niskim i srednjim prihodima gdje je smještena većina izbjeglica.

Globalno, 70 posto izbjeglica je u egzilu pet ili više godina, često u zemljama poput Libanona, Jordana, Turske i Irana.

„Azil i zaštita spašavaju živote i nisu predmet rasprave, ali ne možemo prihvatiti budućnost u kojoj milijuni izbjeglica ostaju zarobljeni godinama ili desetljećima bez realnih izgleda za obnovu svojih života“, rekao je visoki povjerenik UNHCR-a Barham Salih.

Dio inicijative uključuje promicanje dobrovoljnog povratka, kao i omogućavanje izbjeglicama pristupa obrazovanju i zapošljavanju u zemljama domaćinima kako bi se mogli financijski uzdržavati i postali manje ovisni o pomoći.