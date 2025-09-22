Obavijesti

Njemačka: Priznanje Palestine tek kad se ispregovara dvodržavno rješenje!

Foto: Kay Nietfeld/DPA

Nakon gotovo dvije godine rata u Pojasu Gaze, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija i Portugal priznali su u nedjelju Palestinu, a očekuje se da će Francuska i druge zemlje slijediti njihov primjer u ponedjeljak u New Yorku

Njemačka smatra da priznanje palestinske države treba uslijediti tek na kraju pregovaračkog procesa za dvodržavno rješenje, čime je ponovila svoj stav u reakciji na niz zemalja koje su odlučile priznati Palestinu.

„Dogovoreno rješenje o dvjema državama put je koji može omogućiti Izraelcima i Palestincima da žive u miru, sigurnosti i dostojanstvu“, izjavio je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul prije odlaska u New York, gdje bi trebao sudjelovati na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

„Za Njemačku bi priznanje palestinske države više bilo krajnja točka u procesu. Ali takav proces mora započeti sada“, dodao je.

Zbog svoje nacističke prošlosti, Njemačka je, zajedno sa Sjedinjenim Državama, jedan od najgorljivijih saveznika Izraela, pa je čak od 2008. godine sigurnost te zemlje učinila dijelom srži svog postojanja.  

Nakon gotovo dvije godine rata u Pojasu Gaze, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija i Portugal priznali su u nedjelju Palestinu, a očekuje se da će Francuska i druge zemlje slijediti njihov primjer u ponedjeljak u New Yorku.

Najmanje 145 od 193 zemlje članice UN-a već priznaje državu Palestinu, prema podacima AFP-a, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanadu, koje su postale prve zemlje iz G7 koje su to učinile.

Najmanje 46 zemalja trenutačno ne priznaje Palestinu, predvođene Sjedinjenim Državama i Izraelom.

Do početka rata u Gazi, zapadna i sjeverna Europa bile su jednoglasne u svom nepriznavanju, s izuzetkom Švedske od 2014. godine. Norveška, Španjolska, Irska i Slovenija slijedile su prošle godine primjer Stockholma.

