Njemačka: Rusija nije ozbiljna za pregovorima o kraju rata

Njemačka diplomacija ocijenila je u srijedu da Rusija ozbiljno ne pregovara o okončanju rata u Ukrajini, dan nakon sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog izaslanika Stevea Witkoffa.

„Pozdravljamo svaki razgovor usmjeren na okončanje ruskog agresijskog rata protiv Ukrajine. Trenutačno jednostavno ne vidimo pomak Rusije prema pregovaranju“, objavilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova na X-u. Sastanak između ruskog predsjednika i američkog izaslanika u utorak nije rezultirao nikakvim napretkom.

Rusija i dalje ima goleme zahtjeve, posebice taj da Ukrajina prepusti ne samo okupirane teritorije, već i zemlju koju ruska vojska ne kontrolira.

Nekoliko sati prije sastanka u utorak ruski čelnik također je zaprijetio Europi, optužujući čelnike da pokušavaju „opstruirati“ napore Washingtona da okonča sukob, te izrazio „spremnost“ za rat ako procjeni da ga Europa izaziva.

„Ova agresivna retorika Rusije zapravo nije ništa novo iz naše perspektive“, odgovorio je Steffen Meyer, glasnogovornik njemačke vlade, na konferenciji za novinare.

Napomenuo je da europske zemlje "žive zajedno u miru", dok Rusija "svake noći bombardira civile" u susjednoj Ukrajini.