ISTOČNO KRILO NATO-A

Njemačka šalje 1000 vojnih vozila u Litvu na vježbe

Foto: Soeren Stache/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

U Litvi, vojska i vozila sudjelovat će u opsežnim vježbama nazvanim Quadriga 2025, usredotočenim na zaštitu baltičke regije u kriznim i ratnim uvjetima

Više od 1000 njemačkih vojnih vozila stiglo je u Litvu na velike vježbe na istočnom krilu NATO saveza, javlja u subotu njemačka agencija dpa. Dvama teretnim brodovima prevezena su borbena vozila, oklopna vozila, vojni kamioni i druga oprema te osoblje iz njemačke luke Rostock preko Baltičkog mora do Litve, članice Europske unije i NATO saveza.

Nakon pristizanja u luku Klaipedu, konvoj 37. oklopne pješadijske brigade uputio se prema Pabradeu i drugim litavskim vojnim bazama, priopćio je glasnogovornik njemačke vojske Bundeswehra u subotu.

Litva će postati fokusom vojne uključenosti Bundeswehra u nadolazećim godinama, ističe dpa.

Kao odgovor na izmijenjenu sigurnosnu situaciju u Europi i agresivno ponašanje Rusije, 45. oklopna brigada, nazvana Litva, polako se uspostavlja u toj baltičkoj državi.

Trebala bi biti u cijelosti operativna do 2027. godine te imati 5000 vojnika.

Litva graniči s ruskom enklavom Kalinjingradom te ruskom saveznicom Bjelorusijom.

