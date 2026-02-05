U Njemačkoj u 2024. sklopljeno rekordno malo brakova

U 2024. godini registrirano je ukupno 349.200 brakova, priopćio je Savezni statistički ured. I broj i udio oženjenih osoba godinama gotovo kontinuirano opadaju. Krajem 2024. nešto manje od polovice odraslog stanovništva Njemačke bilo je u braku, u usporedbi s oko 60 posto tri desetljeća ranije.

Najveći udio oženjenih osoba bio je među onima u dobi od 65 do 69 godina. Oko dvije trećine osoba u toj dobi bilo je u braku ili je živjelo u registriranom partnerstvu.

Ljudi se vjenčaju u kasnijoj životnoj dobi, a prosječna dob pri prvom braku porasla je za oko šest godina u posljednja tri desetljeća. U 2024. godini žene su u prosjeku imale 32,9 godina pri prvom braku, dok su muškarci imali 35,3 godine.

U 2024. za 79 posto osoba to je bio prvi brak. Oko 97 posto brakova sklopljeno je između parova suprotnog spola, dok je nešto manje od 3 posto uključivalo istospolne parove.

Po glavi stanovnika, stope sklopljenih brakova u Njemačkoj neznatno su iznad prosjeka Europske unije.

U 2023. godini, posljednjoj godini za koju su dostupni usporedivi podaci, Njemačka je zabilježila 4,3 braka na 1000 stanovnika, u usporedbi s prosjekom EU od 4, prema Eurostatu.

Najviše stope sklopljenih brakova u EU zabilježene su u Rumunjskoj (5,8), Latviji (5,6) i Mađarskoj (5,2), dok su najniže zabilježene u Bugarskoj (3,4), Italiji (3,1) i Sloveniji (3).