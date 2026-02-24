Obavijesti

News

Komentari 3
OTVORENI ZA RAZGOVOR

Njemačka: Spremni smo na mir, ali nećemo preklinjati Putina!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka: Spremni smo na mir, ali nećemo preklinjati Putina!
Foto: Katharina Kausche/DPA

Wadephul, iz redova Kršćansko-demokratske unije (CDU), odbacio je pozive nekih socijaldemokrata da Putinu ponudi nove prijedloge za primirje

Admiral

Njemački šef diplomacije Johann Wadephul je u ponedjeljak rekao da je načelno otvoren spram razgovora s Moskvom o održivom miru u Ukrajini, no isključio je mogućnost davanja ustupaka Rusiji.

"Ukrajina mora naravno biti prva koja će govoriti, ali i mi smo također spremni za razgovor", kazao je Wadephul na forumu "Cafe Kyiv" u organizaciji Zaklade Konrad Adenauer u Berlinu.

"No, nećemo doći u Moskvu i dati dodatne ustupke. To nećemo učiniti", dodao je. "Ako pucnjava prestane i bude li postojala ozbiljna spremnost na razgovor, onda ćemo mi sigurno biti uključeni".

POVRATAK HEGEMONA Njemačka se naoružava i to nije svima sjelo: Što znači kad Berlin izlije trilijun eura u topove?
Njemačka se naoružava i to nije svima sjelo: Što znači kad Berlin izlije trilijun eura u topove?

"No, nećemo ga preklinjati, da to otvoreno kažem", rekao je Wadephul, što se odnosilo na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Očekujemo da će u nekom trenutku jedan od razumnih prijedloga biti prihvaćen".

Wadephul, iz redova Kršćansko-demokratske unije (CDU), odbacio je pozive nekih socijaldemokrata da Putinu ponudi nove prijedloge za primirje.

GUBITAK 96 MIL. EURA Njemački DB Cargo ukida 6.200 radnih mjesta: 'Izlaz iz minusa'
Njemački DB Cargo ukida 6.200 radnih mjesta: 'Izlaz iz minusa'

"Ne manjka komunikacijskih kanala. No, kanal je beskoristan ako on ne želi razgovarati", rekao je Wadephul.

Govoreći nakon sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Bruxellesu, gdje je Mađarska blokirala postrožavanje sankcija protiv Rusije, Wadephul je opet pozvao Budimpeštu da odustane od svog veta na novi paket sankcija te predložio zajam EU-a u vrijednosti od 90 milijardi eura za Ukrajinu.

Rasprave u Bruxellesu je opisao kao otvorene, no istovremeno obilježene nesporazumima, te je kritizirao položaj Mađarske, rekavši da "to nije Mađarska koju zna".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre
Nestala prije 24 godine, sad su je našli živu: 'Vodi novi život'
ŠOK ZA OBITELJ

Nestala prije 24 godine, sad su je našli živu: 'Vodi novi život'

Oduševljena sam, ljuta sam, slomljenog sam srca, potpuno sam izgubljena! Hoću li ponovno imati vezu s mamom?, napisala je u izjavi objavljenoj na Facebooku posvećenom pronalasku nestale majke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026