Njemački DB Cargo ukida 6.200 radnih mjesta: 'Izlaz iz minusa'

Njemački željeznički prijevoznik DB Cargo planira ugasiti 6.200 radnih mjesta u sklopu sveobuhvatnog restrukturiranja poslovanja i izlaska iz 'minusa', rekao je izvršni direktor Bernhard Osburg.

DB Cargo će po Osburgu ugasiti 6.200 od oko 14 tisuća radnih mjesta s punim radnim vremenom u Njemačkoj, u gotovo svim odjelima, uključujući prijevoz, planiranje, administraciju, prodaju i IT.

Smanjenje broja radnih mjesta dio je šireg plana restrukturiranja podružnice njemačke državne željezničke grupe Deutsche Bahn.

Europska komisija odobrila je pomoć njemačke države DB Cargu pod uvjetom da do kraja 2026. godine postavi temelje za samostalno održivo poslovanje na dulji rok.

Tvrtka je u prvoj polovici prošle godine poslovala s operativnim gubitkom od 96 milijuna eura.

I Osburgova prethodnica na šefovskog poziciji u DB Cargu Sigrid Nikutta pokušala je restrukturirati poslovanje, ali se povukla nakon što su neovisni revizori negativno ocijenili njezin plan oporavka.

Osburg je sada predstavio srednjoročnu strategiju koja počiva na četiri stupa i trebala bi se provesti do 2030. godine. Neovisna revizorska ocjena trebala bi stići do kraja mjeseca, a zaposlenici i nadzorni odbor obaviješteni su ovog tjedna.

S obzirom na slabljenje potražnje ključnih njemačkih kupaca u automobilskom, kemijskom i čeličnom sektoru, DB Cargo planira preusmjeriti fokus na druga europska tržišta.

Tvrtka također nastoji smanjiti troškove za oko milijardu eura do 2030. godine, uključujući ukidanje 4.000 radnih mjesta, pojednostavljivanje administrativnih procesa i poboljšanu efikasnost voznog parka.

Dodatnih 2.000 radnih mjesta bit će ukinuto u transportu tereta 'skraćenim' kompozicijama, koji će biti reorganiziran.

Čak i uz novu strukturu, taj dio poslovanja poslovat će s gubitkom i ovisit će o potpori savezne države, napomenuo je Osburg.