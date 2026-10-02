Ovo je Rus kojeg sumnjiče za dronove u Njemačkoj

Ruski državljanin Oleg Levuškin, motociklist koji se godinama povezuje s ruskim obavještajcem Denisom Smoljaninovom, za kojeg litavska obavještajna služba tvrdi da vodi odjel za Ukrajinu unutar GRU-a (ruska vojna obavještajna služba) i sudjeluje u organizaciji tajnih sabotažnih operacija u Europi, osumnjičen je da je organizirao neuspjeli sabotažni napad na zračnu luku Leipzig/Halle u Njemačkoj.

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Prema zajedničkoj istrazi The Telegrapha i Welt am Sonntaga, Levuškin je navodno pripremio operaciju u kojoj je dron s 1,8 kilograma eksploziva Semtex udario u krilo parkiranog ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov An-124. Eksploziv se nije aktivirao, a dron je nakon udara pao na pistu.

U zrakoplovu se u tom trenutku nalazilo oko 25 tisuća litara goriva pa istražitelji smatraju da je eksplozija mogla izazvati veliki požar i ozbiljno oštetiti zračnu luku. Leipzig/Halle jedno je od važnih logističkih čvorišta preko kojih se doprema pomoć Ukrajini.

Muvao se oko zračne luke

Povjerljivi obavještajni dokumenti iz Njemačke, Litve i Poljske navodno pokazuju da je Levuškin ovog ljeta preko Turske stigao u Njemačku kako bi pripremio napad.

Tjedan dana prije napada unajmio je automobil u Berlinu, a podaci o njegovu kretanju pokazuju da je obilazio nekoliko lokacija za koje se sumnja da su služile za skrivanje oružja i eksploziva. Nekoliko dana prije napada navodno je izviđao i samu zračnu luku.

Njemački istražitelji vjeruju da je Levuškin organizirao pripremu eksploziva, a izvođenje napada povjerio Andreju Karšakouu, bjeloruskom državljaninu kojeg obavještajci opisuju kao „potrošnog agenta“.

Njegov DNK pronađen je na komadu rukavice pričvršćenom uz improviziranu antenu nedaleko od zračne luke, za koju se vjeruje da je služila za upravljanje dronovima.

Njemački i litavski obavještajci slučaj u Leipzigu povezuju sa širom mrežom ruskih sabotažnih operacija. Posebno se spominje jedinica GRU-a 29155, čiji su pripadnici obučeni za korištenje eksploziva i stvaranje mreža agenata.

Istražitelji su pronašli sličnosti između eksplozivne naprave iz Leipziga i naprava otkrivenih u drugim operacijama u Poljskoj i Litvi. Litavske vlasti pronašle su više gotovo identičnih spremnika s eksplozivom, a forenzičari su zaključili da su pojedini njihovi dijelovi izrađeni istom opremom.

Rusi sve negiraju

Rusko veleposlanstvo u Berlinu odbacilo je optužbe i poručilo da je riječ o „novom valu antiruske histerije u Europi“. Tvrde da se takvim optužbama pokušavaju opravdati sve veća europska izdvajanja za obranu.