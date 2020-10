Njemačka u ponedjeljak ide u lockdown? I Slovenci donijeli strože mjere, ubrzo će i Macron

Prema pisanju njemačkih medija, Njemačka ide u lockdown u ponedjeljak. Zbog pogoršanja stanja u vezi s korona virusom isto su napravili i Slovenci. I francuski predsjednik večeras ima obraćanje...

<p>Njemački list <a href="https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-lockdown-live-ticker-begleitet-gipfel-der-ministerpraesidenten-73631102.bild.html" target="_blank">Bild</a> saznaje kako su se premijeri saveznih država složili s kancelarkom Merkel i kako Njemačka ide u lockdown 2. studenog, odnosno u ponedjeljak.</p><p>Bild dodaje kako su kancelarka i premijeri dogovorili i nove mjere zbog korona virusa, ali još nemaju točne informacije o kojim se mjerama radi. Vijest je objavila zamjenica glasnogovornice vlade Martina Fietz.</p><p>Sutra ujutro bi Merkel u Bundestagu trebala izvijestiti o stanju u Njemačkoj.</p><p>Podsjetimo, njemački mediji su ranije danas javili kako Merkel želi zatvoriti kafiće, restorane, škole, teretane, muzeje i kina, no Bild o tome još nije izvijestio.</p><p>Navodno bi radili samo škole i dječji vrtići. Trgovine bi mogle ostati otvorene budu li se primjenjivale stroge higijenske mjere i ograničile broj kupaca, a restorani će isporučivati hranu isključivo za dostavu.</p><h2>U Sloveniji novi rekordi, uz policijski sat i lockdown planira se još mjera</h2><p>Slovenija je u zadnja 24 sata zabilježila do sada rekordnih 2605 zaraza koronavirusom, pa će o mogućim novim mjerama vlada raspravljati u četvrtak popodne, no glasnogovornik vlade zanijekao je u srijedu da se predlaže proglašenje 24-satnog policijskog sata.</p><p>"Takva mjera nije uključena u plan vlade za ovladavanje ove faze epidemije, o tome nije raspravljala ni vladina stručna skupina niti će to predložiti", kazao je Jelko Kacin, glasnogovornik vlade za Covid-19 odgovarajući na novinarsko pitanje. Preko Facebooka su se proširile informacije o tome da će se u subotu proglasiti 24-policijski sat, sa zabranom izlazaka iz stanova iz kuća, kakav je bio na snazi u sjevernoj Italiji na proljeće ili kakav je uveden u Madridu u sadašnjem valu pandemije, što je Kacin opovrgnuo.</p><p>Kacin je kazao da je sadašnji broj novih zaraza zabrinjavajući, ali da je pozitivan podatak da broj novozaraženih u jednom danu nije udvostručen, kako je bilo prošlog tjedna, a to kao pozitivan element vidi i nacionalni Institut za javno zdravlje (NIJZ).</p><p>Reprodukcijski broj širenja virusa smanjen je s jučerašnjih 2,17 na 2,09, a broj dana u kojemu dolazi do udvostručenja broja potvrđenih dnevnih slučajeva infekcije povećan je sa 6,3 na 6,6, što sugerira da mjere zatvaranja u okvire statističkih regija, koje je vlada donijela prije 12 dana, ipak počinju davati rezultat, objavio je u srijedu NIJZ.</p><p>Prema tim izračunima, "pozitivni trend padanja reprodukcijskog broja će se nastaviti" ako današnja testiranja, čiji će se rezultati objaviti u četvrtak, pokažu da je novih dnevnih zaraza bilo "manje od 3580", navodi slovenski Institut za javno zdravlje.</p><p>Govoreći na konferenciji za novinare Kacin je u srijedu kazao da još ne može komentirati je li dramatično širenje virusa zadnjih dana s novim podacima doseglo vrhunac ili će se to dogoditi idućih dana, a sve je pozvao na odgovorno ponašanje u borbi protiv koronavirusa.</p><p>U Sloveniji je jučer, po službenim podacima koje je iznio Kacin, sa 7471 testova potvrđeno 2605 zaraza, što je daleko najveći broj zaraza na dnevnoj bazi koji je potvrđen do sada. U bolnicama je jučer umrlo još sedam oboljelih od Covida-19, dok broj preminulih u domovima za starije još nije potvrđen.</p><p>Ravnatelj klinike "Golnik", jedne od bolnica u kojoj se primaju pacijenti oboljeli od Covida-19, izjavio je na vladinoj konferenciji za novinare, kao član vladinog stručnog tima za koronavirus, da bi slovenske bolnice već idući tjedan mogle trebati tisuću kreveta za oboljele. To j problematična situacija s obzirom na kadrovsku pothranjenost zdravstva, kazao je te pozvao sve dionike u društvu na solidarnost i odgovornost.</p><p>Po zadnjim podacima ministarstva zdravstva, u bolnicama je trenutačno 612 oboljelih, od čega njih 99 na intenzivnom liječenju, a broj umrlih od početka epodemije povećao se na 272.</p><h2>Macron će se obratiti naciji večeras</h2><p>Predsjednik Emmanuel Macron trebao bi večeras uvesti nacionalni lockdown kako bi se suzbilo širenje korona virusa, javljaju francuski mediji. Dodaju i kako bi lockdown trajao puna četiri tjedna. </p><p>Danas u Francuzi zabilježili rekordan broj oboljelih. Sve je to dovelo do pritiska na bolnice, a porastao je i broj smrtnih slučajeva u toj zemlji. Macron bi trebao sve objaviti večeras u TV obraćanju naciji, a tijekom dana bi trebao i održati sastanak s ministrima u Vladi. Premijer Jean Castex danas se sastaje s vođama sindikata i opozicijskim strankama kako bi opravdali te strože mjere. U velikim dijelovima Francuske, pa i u Parizu, na snazi je policijski sat, ali dužnosnici kažu da to nije dovoljno da se korona virus zaustavi.</p><p> </p>