Njemačka uoči Božića na udaru moćnog uragana: Stiže Zoltan, udari vjetra idu do 140 km/h!

Njemačku će uoči Božića pogoditi snažan uragan Zoltan, izvijestila je njemačka meteorološka služba. Očekuje se iznimno jak vjetar zbog čega se strahuje od iščupanih stabala i oštećenih krovova, piše Fenix Magazin.

Obala Sjevernog mora prve će pljuskove osjetiti već u četvrtak ujutro. Vjetar će uskoro pojačati i u popodnevnim satima četvrtka očekuju se orkanski udari. Do večeri bi oluja trebala zahvatiti cijelu Njemačku.

- Na obali Sjevernog i Baltičkog mora puhat će orkanski vjetar, inače će u cijeloj zemlji biti pljuskova ili jakog nevremena - poručuju iz njemačke meteorološke službe.

U petak se na obali Sjevernog mora očekuju udari vjetra od 130 km/h, u Alpama čak 140 km/h.

Tijekom petka vjetar će popustiti, ali ostaje vjetrovito.

- Iako će u subotu i dalje biti vjetrovito do olujno, uragan će oslabjeti. To znači da u subotu više neće doći do ekstremnih udara vjetra - poručuju meteorolozi.

Mogući su problemi u željezničkom problemu, a mogla bi kasniti i dostava paketa zbog otežanih uvjeta. Vlasti u Njemačkoj savjetuju građane da prate vremensku prognozu prije polaska na put.