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PAKLENE VRUĆINE

Njemačka zabilježila apsolutni rekord: 'Gori' na 41,3 stupnja

Piše HINA,
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Njemačka zabilježila apsolutni rekord: 'Gori' na 41,3 stupnja
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Njemački meteorolozi u petak ujutro izdali su upozorenja na jake do ekstremne vrućine u cijeloj zemlji

Njemačka je u petak postavila apsolutni temperaturni rekord s 41,3 stupnja Celzija koliko je zabilježeno u jednoj četvrti grada Saarbrueckena na zapadu zemlje, po preliminarnim podacima meteorološke službe (DWD). 

"Ta vrijednost dosegnuta je u Njemačkoj prvi puta" od početka meteoroloških mjerenja, rekla je služba na mreži Bluesky.

Prethodni temperaturni rekord od 41,2 stupnja Celzija zabilježen je u Njemačkoj 25. srpnja 2019.

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"I sasvim je moguće da ta temperatura ponovno bude dosegnuta sutra (subota), ako ne i lagano premašena", kazao je za agenciju AFP Uwe Baumgarten, meteorolog u DWD-u.

Njemački meteorolozi u petak ujutro izdali su upozorenja na jake do ekstremne vrućine u cijeloj zemlji.

Najtopliji dan očekuje se u nedjelju, kada se prognoziraju temperature do 42 stupnja Celzija. Meteorolozi predviđaju da će toplinski val trajati do početka sljedećeg tjedna.

Zbog vrućine su u mnogim dijelovima zemlje otkazani sportski događaji i događaji na otvorenom.

Zbog visokih temperatura koje opterećuju i infrastrukturu njemačke željeznice upozoravaju na moguće probleme i savjetuju da se ne putuje osim u slučaju nužnosti.

Osim visokih temperatura, od subote će se postupno povećavati vjerojatnost oluja sa zapada s mogućnošću obilnih pljuskova, tuče i jakih udara vjetra.

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