Velika europska zemlja uvodi 'vojnu dozvolu', muškarci bez odobrenja ne mogu iz zemlje

Njemačka je u sklopu sveobuhvatne reforme oružanih snaga uvela drastičnu mjeru koja značajno utječe na slobodu kretanja. Svi muškarci u dobi od 17 do 45 godina od sada moraju tražiti službeno odobrenje Bundeswehra ako planiraju napustiti zemlju na dulje od tri mjeseca, bez obzira na razlog putovanja.

Ova promjena, koja je stupila na snagu u sklopu Zakona o modernizaciji vojne službe, primjenjuje se trajno, a ne samo u slučaju izvanrednog ili ratnog stanja kao što je to bio slučaj do sada.

Nova regulativa nalaže da se odobrenje od karijernog centra Bundeswehra mora zatražiti za bilo kakav boravak u inozemstvu dulji od tri mjeseca, uključujući studentske razmjene, posao ili duža turistička putovanja. Ministarstvo obrane potvrdilo je kako je svrha ove mjere održavanje precizne i ažurne evidencije o vojnim obveznicima.

"U slučaju nužde, potrebno je znati tko se eventualno nalazi u inozemstvu na dulje vrijeme", stoji u priopćenju ministarstva koje je prenio Berliner Zeitung. Iako se navodi da će se dozvole u pravilu odobravati, sama obveza podnošenja zahtjeva ostaje. Ministarstvo još uvijek razrađuje detalje procedure i kriterije za izuzeća kako bi se izbjegla nepotrebna birokracija.

Uvođenje "vojne dozvole" samo je dio šireg plana jačanja njemačkih obrambenih kapaciteta. Od 1. siječnja 2026. godine, svi mladići koji navrše 18 godina obvezni su ispuniti digitalni upitnik o svojoj motivaciji, zdravstvenom stanju i spremnosti za služenje vojske. Za žene je ispunjavanje upitnika dobrovoljno. Ignoriranje ove obveze ili davanje lažnih podataka smatrat će se prekršajem za koji je predviđena novčana kazna do 1.000 eura.

Iako su registracija i pregled obvezni, sama vojna služba za sada ostaje na dobrovoljnoj bazi. No, u jeku nestabilne geopolitičke situacije u Europi i svijetu, Bundestag zadržava pravo uvođenja obveznog roka ako se sigurnosna situacija pogorša i ako se ne prijavi dovoljan broj dragovoljaca. Cilj je do 2035. godine povećati broj aktivnih vojnika sa sadašnjih 180.000 na oko 260.000 te stvoriti pričuvni sastav od dodatnih 200.000 ljudi.

Kako bi privukla mlade, država nudi atraktivne uvjete. Minimalno trajanje službe je šest mjeseci, s mogućnošću produljenja, a mjesečna plaća za dragovoljce iznosi oko 2.600 eura bruto.