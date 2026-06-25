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SVE JE PRIKRIVAO

Njemački liječnik na suđenju priznao ubojstvo 12 pacijenata, davao im mješavinu lijekova...

Piše HINA,
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Njemački liječnik na suđenju priznao ubojstvo 12 pacijenata, davao im mješavinu lijekova...
Foto: dreamstime/ilustracija

Njemački liječnik priznao je u četvrtak ubojstvo 12 pacijenata, gotovo godinu dana nakon početka suđenja na Regionalnom sudu u Berlinu

Četrdesetogodišnji liječnik palijativne skrbi optužen je za ubojstvo ukupno 15 pacijenata - 12 žena i trojice muškaraca - između rujna 2021. i srpnja 2024. Navodi se da je žrtvama, starim između 25 i 87 godina, dao "smrtonosnu mješavinu raznih lijekova". Tužitelji također vjeruju da je u nekim slučajevima zapalio požare kako bi prikrio svoje postupke. Državni tužitelji paralelno s ovim suđenjem istražuju desetke ostalih sumnjivih slučajeva.

Pedeset i četiri dana nakon početka suđenja u srpnju 2025., liječnik je u četvrtak u 30-minutnoj izjavi priznao 12 ubojstava.

"Tek sada sam u mogućnosti objasniti svoje postupke i prihvaćam odgovornost za ono što sam učinio", rečeno je sudu. "Ispričavam se za veliku patnju koju sam im prouzročio", rekao je liječnik, obraćajući se rodbini žrtava, kao i svojoj obitelji i kolegama.

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Prije nekoliko tjedana na sudu su pušteni telefonski razgovori koje je liječnik vodio sa suprugom iz zatvora, u kojima je priznao ubojstva.

U razgovorima, optuženi govori supruzi da nije počinio ubojstvo, već svoje postupke opisuje kao "moralni čin izveden pogrešnim sredstvima", namijenjen da spasi pacijente od "patnje i nemoći".

Na sudu je liječnik objasnio da govori ne zbog "neospornih dokaza" protiv njega, već zbog osobnog preispitivanja koje je obavio tijekom proteklih nekoliko mjeseci.

Vjeruje se da je liječnik počinio kaznena djela dok je radio za jednu skrbničku službu u Berlinu.

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