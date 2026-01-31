Njemački ministar obrane: 'Ne možemo gledati u smjeru Bijele kuće kao kunić u zmiju'

Njemački ministar obrane Boris Pistorius pozvao je u subotu europske države da pokažu više samopouzdanja u odnosu prema SAD-u.

- Bila bi greška da i dalje ukočeno gledamo u smjeru Bijele kuće kao kunić zmiju i čekamo da se nešto dogodi. U tom slučaju bismo izgubili fokus na ono što je najvažnije: da postanemo suvereniji i samostalniji - rekao je Boris Pistorius (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) u razgovoru za medijsku kuću RND.

On je rekao kako se američki predsjednik Donald Trump u ostvarivanju svojih ciljeva oslanja na politiku nesigurnosti i straha.

- No onaj tko je u strahu donosi pogrešne odluke. Zato se ne damo zastrašiti - rekao je ministar obrane.

Pistorius, koji spada među najpopularnije njemačke političare, rekao je da Europa treba SAD, ali da isto tako SAD treba Europu.

- Europa je za Washington od velikog geostrateškog i geoekonomskog interesa - rekao je Pistorius i dodao kako bi se u slučaju da Europa dođe u interesnu sferu Rusije, SAD nalazio između Kine i Rusije što, kako je dodao, nikome u Washingtonu ne može biti u interesu.

Njemački ministar isto tako ne vjeruje da su zajednički temelji na kojima počiva NATO, usprkos najnovijim previranjima oko Grenlanda, poljuljani.

- Nema nikakvih znakova da bi SAD napustio NATO - zaključio je Pistorius.