Obavijesti

News

Komentari 0
GRENLANDSKI SPOR

SAD, Danska i Grenland krenuli u pregovore. Rubio najavljuje dogovor: 'U dobroj smo poziciji'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
SAD, Danska i Grenland krenuli u pregovore. Rubio najavljuje dogovor: 'U dobroj smo poziciji'
Foto: Nathan Howard

Razgovori su pokrenuti bez medijske pompe, dok grenlandski premijer poručuje da postoje crvene linije koje se u pregovorima sa SAD-om ne smiju prijeći

Admiral

Danska, Grenland i SAD pokrenuli su proces koji ima za cilj postizanje dogovora o sporu u vezi Grenlanda, rekao je u srijedu američki državni tajnik Marco Rubio.

Predstavnici triju strana sastali su se na "tehničkoj" razini, rekao je Rubio Odboru za vanjske poslove Senata, ne navodeći detalje o sudionicima niti o lokaciji.

"Trenutačno smo u dobroj poziciji", rekao je Rubio na javnoj sjednici.

'Pokušavamo se oduprijeti' Premijer Grenlanda: 'Pod pritiskom smo, potrebna je jača vojna prisutnost zbog Rusije...'
Premijer Grenlanda: 'Pod pritiskom smo, potrebna je jača vojna prisutnost zbog Rusije...'

Rekao je da je proces pokrenut u srijedu te da se očekuje kako će dovesti do "dobrog ishoda za sve".

Rubio je pojasnio da su razgovori strukturirani tako da se izbjegne "medijski cirkus" oko svakog sastanka, što omogućuje veću fleksibilnost u potrazi za rješenjem.

"Mislim da ćemo uspjeti", rekao je Rubio.

NIŠTA BEZ AMERIKE... 'Putin bi bio oduševljen': Šef NATO-a odbacio pozive čelnika Europe za posebnom vojskom...
'Putin bi bio oduševljen': Šef NATO-a odbacio pozive čelnika Europe za posebnom vojskom...

"Crvene linije"

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen rekao je u srijedu u Parizu da postoje "crvene linije" koje se u razgovoru sa Sjedinjenim Državama ne smiju prijeći, ali je i priznao da je potrebno učiniti više kako bi se povećala sigurnost u regiji zbog sve agresivnije Rusije.

Naglasio je da će se njegova zemlja u pregovorima sa SAD-om voditi demokratskim vrijednostima i načelom poštovanja teritorijalne cjelovitosti.

ZBOG OLUJE Grenlanđani proveli ledenu noć bez grijanja i struje: Stanje je normalizirano tek danas ujutro
Grenlanđani proveli ledenu noć bez grijanja i struje: Stanje je normalizirano tek danas ujutro

"Imamo određene crvene linije koje ne možemo prijeći, ali ćemo iz grenlandske perspektive pokušati iznaći neku vrstu dogovora", rekao je na javnoj tribini na Sveučilištu Sciences Po.

"Pod pritiskom smo, ozbiljnim pritiskom. Pokušavamo se oduprijeti. Pokušavamo se nositi sa strahom naših ljudi", dodao je.

ARKTIČKA OTPORNOST Slovenija poslala dva vojnika na Grenland: 'To je važno područje za nas i saveznike'
Slovenija poslala dva vojnika na Grenland: 'To je važno područje za nas i saveznike'

Također je rekao: "Moramo provesti više nadzora i sigurnosti u našoj regiji zbog načina na koji se Rusija sada ponaša."

Zahtjev SAD-a za kontrolom nad Grenlandom uzdrmao je transatlantske odnose i ubrzao europske napore za smanjenje ovisnosti o Sjedinjenim Državama, čak i nakon što je Trump prošli tjedan povukao prijetnje carinama i isključio preuzimanje Grenlanda silom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK
IZ MINUTE U MINUTU

Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK

Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...
STRAŠNA SNIMKA

VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...
Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'
PROPUŠTENI POZIV

Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'

Odgovorio je na navode predsjednika Zorana Milanovića koji je ranije rekao da ga je premijer zvao "usred noći, ali da mu se nije javio"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026