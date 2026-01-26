Obavijesti

NIŠTA BEZ AMERIKE...

'Putin bi bio oduševljen': Šef NATO-a odbacio pozive čelnika Europe za posebnom vojskom...

Piše HINA.,
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Rutte je zakonodavcima rekao da ako Europa stvarno želi biti samostalna u vojnom smislu, da će je to koštati znatno više od pet posto BDP-a, koliko su članice NATO-a pristale izdvajati za obranu....

Admiral

Šef NATO-a Mark Rutte u ponedjeljak je odbacio pozive nekih europskih čelnika za posebnom europskom vojskom, izazvanih sumnjom u predanost Donalda Trumpa sigurnosti kontinenta, te kazao da je s američkim predsjednikom dogovorio ublažavanje napetosti između Europe i Washingtona glede Grenlanda.

Rutte je poručio zagovornicima europskih snaga koje bi bile odvojene od NATO saveza predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama da "nastave sanjati" te kazao da bi ruski predsjednik Vladimir Putin bio "oduševljen" tom idejom jer bi oslabila vojske europskih zemalja.

Obraćajući se Europskom parlamentu u Bruxellesu, Rutte je rekao da bi europske zemlje trebale nastaviti preuzimati više odgovornosti za vlastitu sigurnost, kao što Trump zahtijeva, ali unutar transatlantskog saveza.

Španjolski šef diplomacije Jose Manuel Albares i povjerenik Europske komisije za obranu Andrius Kubilius su proteklih tjedana odvojeno govorili o mogućnosti osnivanja europske vojske.

Iako se nije izrijekom referirao ni na jedan od prijedloga, Rutte je općenitu ideju brzo odbacio, ustrajući u tome da su Trump i SAD i dalje snažno predani NATO-u unatoč neizvjesnosti koju su prouzročili Trumpovi zahtjevi da Danska, članica NATO-a, preda kontrolu nad Grenlandom.

"Mislim da će biti mnogo preklapanja i želim vam sreću ako to želite učiniti jer morate pronaći muškarce i žene u uniformama" koji se već ionako bave time, kazao je.

"To će zakomplicirati stvari. Mislim da će Putin biti oduševljen time. Stoga razmislite opet".

Rutte je zakonodavcima rekao da ako Europa stvarno želi biti samostalna u vojnom smislu, da će je to koštati znatno više od pet posto BDP-a, koliko su članice NATO-a pristale izdvajati za obranu i s obranom povezane aktivnosti.

"Morate izgraditi vlastite nuklearne sposobnosti, to stoji milijarde i milijarde eura. Izgubit ćete, u tom scenariju, konačnog jamca naše slobode, a to je američki nuklearni kišobran. Pa, hej, sretno".

Također, Rutte je rekao da je s američkim predsjednikom dogovorio dva "radna smjera" kako bi se smirile napetosti između SAD-a i EU-a.

"U načelu, ono o čemu se raspravljalo prošlog tjedna, što smo na koncu dogovorili, dva su buduća radna smjera: jedan se odnosi na NATO koji bi kolektivno preuzeo više odgovornosti za obranu Arktika", rekao je Rutte zastupnicima Europskog parlamenta.

"Dakle, jedan radni smjer će biti pronaći najbolji način da kolektivno spriječimo da Rusija i Kina dobiju više pristupa arktičkoj regiji, to je jedan radni smjer, pri čemu NATO očito predvodi", dodao je.

Drugi radni smjer, u kojem NATO neće sudjelovati prema Rutteu, tiče se nastavka razgovora između SAD-a, Danske i Grenlanda.

