Njemački vojni avion danima kruži iznad Slavonije: Evo zašto

Vojni transportni avion njemačkog ratnog zrakoplovstva danima kruži nebom iznad Slavonije. Radi se o jednom od najvećih i najmoćnijih europskih vojnih transportnih zrakoplova, Airbusu A400M Atlas.

Avion leti na visini od 7000 metara, brzinom od oko 500 kilometara na sat. Tijekom dana se, osim u Slavoniji, avion je viđen i na područjima Jadrana.

Kako piše Tea Tokić, novinarka Večernjeg lista, Slavonija je odabrana s razlogom jer je riječ o području koje zbog svoje konfiguracije i velikog otvorenog prostora omogućuje izvođenje različitih vrsta letačkih aktivnosti, bez potrebe za dugim preletima iznad ostatka zemlje.

Inače, avion je dug 45 metara, a raspon krila mu je 42 meta, a pritom teži 78,6 tona. Može prevesti velik broj vojnika i opreme, a projektiran je za strateški i taktički zračni transport.