Njemačko gospodarstvo stagniralo u trećem tromjesečju

U razdoblju od srpnja do rujna aktivnost u njemačkom gospodarstvu zadržala se prema sezonski prilagođenim podacima na razini iz prethodna tri mjeseca kada se bila smanjila za revidiranih 0,2 posto, utvrdio je Destatis.

Njemačka je tako za dlaku izbjegla recesiju koja se definira kao pad aktivnosti dva tromjesečja zaredom. Gospodarstvo je bilo izašlo iz recesije u trećem tromjesečju prošle godine, pokazuju podaci statističkog ureda.

Ulaganja kompanija bila su u trećem tromjesečju "pozitivna" dok se izvoz smanjio u odnosu na prethodna tri mjeseca, navode statističari.

Godišnja usporedba pokazuje rast aktivnosti u razdoblju od srpnja do rujna za 0,3 posto, prema kalendarski i cjenovno prilagođenim podacima, naznačivši da je aktivnost rasla ravnomjernim tempom od početka ove godine.

Volkswagen u gubitku u trećem tromjesečju

Njemački automobilski div Volkswagen izvijestio je u četvrtak da je u trećem tromjesečju poslovao s gubitkom budući da su blagi rast prihoda i prodaje zasjenili loši rezultati u Porscheu. U razdoblju od srpnja do rujna grupa Volkswagen poslovala je s neto gubitkom od 1,072 milijarde eura, pokazalo je poslovno izvješće. U drugom tromjesečju neto dobit grupe bila je potonula za trećinu u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, na 2,29 milijardi eura. Na početku godine gotovo je prepolovljena zbog uračunatih troškova kazni za emisiju ugljika iznad limita EU-a i zbog troškova carina. VW‑ov prihod iznosio je u trećem tromjesečju 80,305 milijardi eura i bio je za 2,3 posto veći nego u istom lanjskom razdoblju. U razdoblju od travnja do lipnja bio je pao na godišnjoj razini za tri posto. Grupa je kupcima u trećem kvartalu isporučila 2,2 milijuna vozila, za jedan posto više nego u istom lanjskom razdoblju, pokazalo je poslovno izvješće.

Značajan skok prodaje zabilježen je u segmentu električnih vozila, kojih je isporučeno isporučeno 252.100, za 33,1 posto više nego prije godinu dana.

U prvih devet mjeseci godine neto dobit Volkswagen Grupe potonula je pak za više od 60 posto, na 3,4 milijarde eura.

Uteg poslovanju bili su joj troškovi u iznosu od 7,5 milijardi eura, pri čemu više od polovine, čak 4,7 milijardi eura, potječe iz Porschea, stoji u poslovnom izvješću. Osim toga, značajan dio troškova donijele su i više carinske stope.

"Kad se izuzmu ti troškovi, operativna marža grupe iznosila je 5,4 posto, što je na prvi pogled dosta dobra brojka u trenutnom gospodarskom okolišu", izjavio je glavni financijski direktor VW Grupe Arno Antlitz.

U prvih devet mjeseci prihod grupe zadržao se, više-manje, na razini iz istog prošlogodišnjeg razdoblja. Isporuke su tek neznatno uvećane, uz isporučenih 6,6 milijuna vozila.

Proizvođač luksuznih automobila Porsche izvijestio je prošli tjedan da je treće tromjesečje zaključio s gubitkom od gotovo milijardu eura, istaknuvši troškove koje je donijela promjena poslovne strategije i produljeno razdoblje proizvodnje automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

U prvih devet ovogodišnjim mjeseci dobit nakon oporezivanja potonula je za gotovo 96 posto, što je opteretilo i matičnu grupu Volkswagen.

Temeljni VW‑ov odjel osobnih automobila blago se oporavlja, prema operativnoj marži koja je u prvih devet mjeseci blago porasla, na 2,3 posto.

Kompanija namjerava smanjiti troškove, uz najavljeno gašenje preko 35 tisuća radnih mjesta do 2030.

Uprava u cijeloj 2025. očekuje prihod na razini prošle godine, uz napomenu da se prognoza temelji na pretpostavci da će opskrba poluvodičima biti dostatna.