Nobelovka Navi Pillay: 'Ovu nagradu posvećujem žrtvama međunarodnih zločina...'

Živimo u eri u kojoj su međunarodno pravo i ljudska prava pod značajnim političkim napadom, rekla je ta južnoafrička pravnica na Nuremberškom forumu, konferenciji o međunarodnom kaznenom pravu u njemačkom gradu. Direktor foruma Christoph Safferling izveo ju je sa sjednice i rekao joj da prvo sjedne, ispričala je 85-godišnjakinja o trenutku kada je čula vijest.

Prije toga nalazila se u Sudnici 600 nuremberške Palače pravde, prostoriji u kojoj su saveznici nakon Drugog svjetskog rata sudili nacističkim ratnim zločincima, uključujući Hermannu Göringu.

Nobelovu nagradu opisala je kao "potpuno neočekivanu" i kao "divno iznenađenje", prenosi dpa. Norveški odbor za dodjelu Nobelove nagrade odao je priznanje Pillay za njezin rad na promicanju mira i međunarodnog prava.

- Dobivala sam brojna priznanja u životu - rekla je Pillay, no ovo je „najviša i najbolja” počast koju je dobila.

Nagrada joj je stigla u vrijeme kada je međunarodno pravo pod sve većim pritiskom, napomenula je.

- Ova sve gora stvarnost posebno je vidljiva u napadima na Međunarodni kazneni sud - kazala je dobitnica koja je i sama služila kao sutkinja tog suda u Den Haagu, od 2003. do 2008. godine.

Taj sud u petak je priopćio da je Nobelova nagrada uručena Pillay važno priznanje za ulogu međunarodne pravde kao temelja mira, piše Reuters.

- Ovo je važno priznanje ključne uloge koju međunarodna pravda igra kao kamen temeljac trajnog mira - rekla je predsjednica suda Tomoko Akane.

- U vrijeme dubokih izazova za međunarodni pravni poredak i vladavinu prava, ovo priznanje nosi poseban značaj - dodala je čelnica te institucije koja je između ostalog i pod napadima američkih i izraelskih vlasti zbog kritika upućenih Izraelu.

Pillay, pravnici tamilskog podrijetla koja je sedamdesetih zastupala i Nelsona Mandelu, čestitao je i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.

- Ona je pokazala da snaga zakona mora nadići zakon snage te da je obrana ljudskih prava najveća zaštita protiv nepravde - napisao je na platformi X.

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk rekao je pak da je nagrada Pillay kolektivna pobjeda za ljudska prava i za sve one koji traže pravdu i odgovornost, uključujući i putem Međunarodnog kaznenog suda.

Turk je blisko surađivao s Pillay tijekom njezina mandata na mjestu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava od 2008. do 2014. godine, opisao ju je kao "utjelovljenje međunarodnog prava".