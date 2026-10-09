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PRESTIŽNA NAGRADA

Nobelovka Navi Pillay: 'Ovu nagradu posvećujem žrtvama međunarodnih zločina...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Nobelovka Navi Pillay: 'Ovu nagradu posvećujem žrtvama međunarodnih zločina...'
Foto: Denis Balibouse
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Nobelovka Navi Pillay istaknula je važnost međunarodnog prava u suočavanju s izazovima suvremenog svijeta.

Živimo u eri u kojoj su međunarodno pravo i ljudska prava pod značajnim političkim napadom, rekla je ta južnoafrička pravnica na Nuremberškom forumu, konferenciji o međunarodnom kaznenom pravu u njemačkom gradu. Direktor foruma Christoph Safferling izveo ju je sa sjednice i rekao joj da prvo sjedne, ispričala je 85-godišnjakinja o trenutku kada je čula vijest.

Prije toga nalazila se u Sudnici 600 nuremberške Palače pravde, prostoriji u kojoj su saveznici nakon Drugog svjetskog rata sudili nacističkim ratnim zločincima, uključujući Hermannu Göringu.

Nobelovu nagradu opisala je kao "potpuno neočekivanu" i kao "divno iznenađenje", prenosi dpa.  Norveški odbor za dodjelu Nobelove nagrade odao je priznanje Pillay za njezin rad na promicanju mira i međunarodnog prava. 

NAGRADA ZA MIR Izrael oštro osudio dodjelu Nobelove nagrade Navi Pillay: 'Goebbels plješće iz pakla...'
Izrael oštro osudio dodjelu Nobelove nagrade Navi Pillay: 'Goebbels plješće iz pakla...'

- Dobivala sam brojna priznanja u životu - rekla je Pillay, no ovo je „najviša i najbolja” počast koju je dobila.

Nagrada joj je stigla u vrijeme kada je međunarodno pravo pod sve većim pritiskom, napomenula je. 

- Ova sve gora stvarnost posebno je vidljiva u napadima na Međunarodni kazneni sud - kazala je dobitnica koja je i sama služila kao sutkinja tog suda u Den Haagu, od 2003. do 2008. godine.

Taj sud u petak je priopćio da je Nobelova nagrada uručena Pillay važno priznanje za ulogu međunarodne pravde kao temelja mira, piše Reuters. 

- Ovo je važno priznanje ključne uloge koju međunarodna pravda igra kao kamen temeljac trajnog mira - rekla je predsjednica suda Tomoko Akane. 

Stigla odluka Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navanethem 'Navi' Pillay
Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navanethem 'Navi' Pillay

- U vrijeme dubokih izazova za međunarodni pravni poredak i vladavinu prava, ovo priznanje nosi poseban značaj - dodala je čelnica te institucije koja je između ostalog i pod napadima američkih i izraelskih vlasti zbog kritika upućenih Izraelu. 

Pillay, pravnici tamilskog podrijetla koja je sedamdesetih zastupala i Nelsona Mandelu, čestitao je i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres. 

- Ona je pokazala da snaga zakona mora nadići zakon snage te da je obrana ljudskih prava najveća zaštita protiv nepravde - napisao je na platformi X. 

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk rekao je pak da je nagrada Pillay kolektivna pobjeda za ljudska prava i za sve one koji traže pravdu i odgovornost, uključujući i putem Međunarodnog kaznenog suda. 

Turk je blisko surađivao s Pillay tijekom njezina mandata na mjestu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava od 2008. do 2014. godine, opisao ju je kao "utjelovljenje međunarodnog prava".

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