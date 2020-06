Noć kaosa: Otkaz za policajca u Atlanti, ubio je Afroamerikanca

Nakon ubojstva Raysharda Brooksa (27), policajac Garrett Rolfe dobio je otkaz, a njegov kolega Devin Bronsan premješten je na administrativnu poziciju. Prosvjednici su zapalili restoran gdje je ubijen...

<p>Potpuna anarhija u Atlanti. Masovni prosvjedi zbog ubojstva još jednog Afroamerikanca. Krivci su opet bijeli policajci koji su u petak navečer prilikom uhićenja u restoranu Wendy ubili <strong>Raysharda Brooksa</strong> (27).</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Dan poslije ubojstva prosvjednici su zatvorili glavnu autocestu u Atlanti i zapalili restoran u kojem je ubijen Brooks dok je pokušavao izbjeći uhićenje, a incident je zabilježen na video snimci i zacijelo će potaknuti još više demonstracija širom zemlje.</p><p>Policija je bacila suzavac na prosvjednike i uhitila najmanje 36 ljudi.</p><h2>Pokušao izbjeći uhićenje pa ga upucali</h2><p>Nakon što je šefica policije Erika Shields dala hitnu ostavku objavljena su i imena policajaca koji su krivi za smrt mladog crnca. Policijski službenik <strong>Garrett Rolfe</strong> dobio je otkaz, a <strong>Devin Bronsan</strong>, nakon ubojstva premješten je na administrativnu poziciju.</p><p>Podsjećamo, Brooks je prijavljen jer je oko 22 sata spavao u automobilu ispred restorana koji je blokirao prolaz drugim vozačima. Pozvana je policija koja je utvrdila da je pod utjecajem alkohola. Prilikom uhićenja Brooks je jednom od policajca uzeo elektrošoker i tada je došlo do naguravanja. Nakon toga su ga upucali.</p><p>Jedan od videa do kojih je došao CNN, prikazuje borbu između Brooksa i dvojice policajca. U videu se čuje kako policajac govori Brooksu da se prestane boriti. Na snimci se vidi i kako on bježi dok u rukama ima elektrošoker. Izgleda da je jedan od policajaca tri puta pucao u njega dok je bježao.</p><p>Nadzorni videozapis iz restorana ne prikazuje svađu, ali pokazuje kako Brooks bježi od mjesta na kojem su parkirani policijski automobili. U videu se vidi i kako je uperio elektrošoker u policajca.<br/> </p>