Noćna akcija MORH-a! Teško ozlijeđenu ženu helikopterom hitno prebacili u Zagreb...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MORH

Budući da smo bili upoznati s vrstom ozljeda, cijela posada dala je svoj maksimum da cijeli let za ozlijeđenu osobu bude što je moguće mirniji i stabilniji kako se ozljede ne bi pogoršale, kaže pilot Black Hawka

Tijekom noći u petak 15. kolovoza, dežurne letačke posade HRZ-a provele su složenu i zahtjevnu zadaću hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđene turske državljanke s juga Hrvatske u Zagreb, objavilo je Ministarstvo obrane. 

Kako navode u 21:20 helikopter Mi-171 Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila s četiri člana posade poletio je iz vojarne “Knez Trpimir” kod Divulja prema Dubrovniku. 

- Tamo je preuzeo ozlijeđenu osobu i dva člana medicinskog tima u njezinoj pratnji. Nakon povratka u Divulje, gdje ih je već čekao helikopter Black Hawk UH-60M s tročlanom posadom iz sastava 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila koji je došao iz vojarne ” Lučko” Zagreb, ozlijeđena osoba i medicinski tim prevezeni su u KB Dubrava, gdje je ozlijeđena osoba predana na daljnje medicinsko zbrinjavanje u 00:45 sati - rekli su iz MORH-a. 

Dodaju da je zahvaljujući brzoj koordinaciji i predanosti dviju eskadrila, ozlijeđena osoba u najkraćem mogućem vremenu, unatoč izazovnim noćnim uvjetima, sigurno prevezena iz Dubrovnika u Zagreb.

- Ovo je bila moja prva zadaća hitnog medicinskog zračnog prijevoza u kojoj sam sudjelovao zajedno s iskusnim kapetanom i dva tehničara letača. Ponosan sam što smo zadaću uspješno izvršili te što sam dio tima koji svojim radom može spasiti ljudski život - rekao je kopilot  na helikopteru Mi-171sh kojem je ovo bila prva zadaća hitnog medicinskog prijevoza.

Za obje eskadrile, let je bio izazovan, budući da se radilo o ozljedi kralježnice kod prevezene osobe što zahtijeva iznimno miran i staložen let.

- Budući da smo bili upoznati s vrstom ozljeda, cijela posada dala je svoj maksimum da cijeli let za ozlijeđenu osobu bude što je moguće mirniji i stabilniji kako se ozljede ne bi pogoršale, a to u tome nam je jedini izazov predstavljala lagana velebitska bura - rekao je pilot helikoptera Black Hawk.

MORH navodi kako i ova akcija pokazuje koordinaciju i međuresornu suradnju Ministarstva obrane i Ministarstva zdravstva u slučajevima hitnog zračnog medicinskog prijevoza. Dodaju i da Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i dalje ostaje predano pružanju pomoći kada je to najpotrebnije, bilo danju ili noću.

