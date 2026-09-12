Noćna drama u Zagrebu: Pucao ispred kafića na Slavonskoj aveniji pa pobjegao

Muškarac je u petak navečer ispalio nekoliko hitaca ispred ugostiteljskog objekta na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, izvijestila je policija.

Prema dosad utvrđenim informacijama, 42-godišnjak je oko 22 sata pucao u zasad nepoznatom smjeru, a potom se udaljio s mjesta događaja. U pucnjavi nitko nije ozlijeđen.

Zagrebačka policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.