Četrdesetdvogodišnjak je oko 22 sata ispalio nekoliko hitaca u nepoznatom smjeru. Nitko nije ozlijeđen, a policija provodi kriminalističko istraživanje.
NEMA OZLIJEĐENIH
Noćna drama u Zagrebu: Pucao ispred kafića na Slavonskoj aveniji pa pobjegao
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Muškarac je u petak navečer ispalio nekoliko hitaca ispred ugostiteljskog objekta na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, izvijestila je policija.
Prema dosad utvrđenim informacijama, 42-godišnjak je oko 22 sata pucao u zasad nepoznatom smjeru, a potom se udaljio s mjesta događaja. U pucnjavi nitko nije ozlijeđen.
Zagrebačka policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.
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