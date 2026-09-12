Obavijesti

News

Komentari 1
NEMA OZLIJEĐENIH

Noćna drama u Zagrebu: Pucao ispred kafića na Slavonskoj aveniji pa pobjegao

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Noćna drama u Zagrebu: Pucao ispred kafića na Slavonskoj aveniji pa pobjegao
Pucnjava u kafiću kod Ivanić-Grada, muškarac ranjen, napadač uhapšen | Foto: Igor Soban /PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Četrdesetdvogodišnjak je oko 22 sata ispalio nekoliko hitaca u nepoznatom smjeru. Nitko nije ozlijeđen, a policija provodi kriminalističko istraživanje.

Muškarac je u petak navečer ispalio nekoliko hitaca ispred ugostiteljskog objekta na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, izvijestila je policija.

Prema dosad utvrđenim informacijama, 42-godišnjak je oko 22 sata pucao u zasad nepoznatom smjeru, a potom se udaljio s mjesta događaja. U pucnjavi nitko nije ozlijeđen.

Zagrebačka policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'
MIHAJLO MIRKOVIĆ ZA 24SATA

Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'

Riječ je o malim količinama isključivo neškodljivog otpada koji dolazi u Koromačno, rekao nam je Mihajlo Mirković, direktor tvornice
Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!
EVO GDJE IDE DOBITAK

Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Lutrije u Vukovarskoj ulici. Sretnik je odigrao dvije kombnacije i uplatio 4 eura
Šef KBC-a o napadu nožem u zagrebačkoj školi: 'Učenik ima teške, po život opasne ozljede'
OPERIRALI SU GA

Šef KBC-a o napadu nožem u zagrebačkoj školi: 'Učenik ima teške, po život opasne ozljede'

Učenik je tijekom napada u školi teško ozlijeđen, a njegovo stanje je stabilno nakon operacije koja je uspješno provedena. Ravnatelj KBC-a Zagreb istaknuo je važnost brzog djelovanja medicinskog osoblja i izrazio suosjećanje obiteljima ozlijeđenih.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026