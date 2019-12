Nogalo stalno jambra. Rekao je da cijeni samo mene i Tuđmana

Sjednica zagrebačke Gradske skupštine na kojoj gradonačelnik Milan Bandić po hitnom postupku želi donijeti Statute sedam bolnica koje su u vlasništvu Grada, a koji su trebali biti izmijenjeni do srpnja ove godine, nastavljena je u ponedjeljak.

Naime, gradonačelnik je sjednicu sazvao za prošli tjedan i to nakon smjene ravnatelja dječje bolnice Srebrnjak, Bore Nogala, za kojeg je njegov pomoćnik prof. dr. Davor Plavec ustvrdio da je nezakonita jer novi Statut bolnice nije donesen stoga postojeće Upravno vijeće zakonski nije ovlašteno za donošenje takvih odluka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a, Anka Mrak-Taritaš, uoči sjednice je ustvrdila da je ravnatelj Nogalo smijenjen protuzakonito, a da se na današnjoj sjednici zagrebačke skupštine namjeravaju donijeti statuti bolnica da bi to bilo "formalno u skladu sa Zakonom".

- Ono što zapravo žalosti je da gradonačelnik Zagreba upravlja ovim gradom točno onako kako je njemu ćeif, da pritom apsolutno nema nikakav problem da ne poštuje zakon i da se radi mimo zakona. U Gradu Zagrebu postoji samo jedna stvar koja je važna, a to je da se poštuje volja gospodina gradonačelnika - poručila je Mrak-Taritaš.

Ove jeseni gradonačelnik Bandić, dodala je, zaključio je da Nogalo treba otići, pa je naredio svojim službama da to odrade.

- No pritom je zaboravio da postoje zakoni i procedure. Da postoji zakon koji je rekao da statuti moraju biti usklađeni s 1. srpnjem i onda mu je pred kraj godine netko rekao: "ali gradonačelniče, pa mi to nismo uskladili sa zakonima" - istaknula je naglasivši da gradonačelnik naređuje da se radi ono što je on smislio da se radi, a da su zakoni tu negdje usput.

- Ali to ne ide tako - kaže.

Bandić je prije sjednice poručio kako su Nogalo i ekipa smijenjeni jer su uhvaćeni s prstima u medu i da je on sam sebe smijenio.

- Gospodin Nogalo, koji stalno jambra i traži od mene da se nađemo, a bio je kod mene, neću reći o čemu smo razgovarali, samo ću reći dvije rečenice - rekao mi je da predsjednika Tuđmana i mene jedino cijeni i drugo da ne zna ništa drugo raditi nego biti ravnatelji. I onda sam mu ja rekao da nemamo o čemu razgovarati. Razišli smo se i onda je ponovno tražio sastanak, mislim da je to deplasirano - istaknuo je.

Naglasio je da Statute donosi Skupština, a ne gradonačelnik.

- Kasnimo s tim, ali smo još uvijek prvi u Hrvatskoj. Vlada nije donijela odluku o svojim članovima Upravnih vijeća, sve je ok - istaknuo je.

Prije rasprave o donošenju Statuta sedam bolnica, ali i o organiziranju Adventa i korištenju javnih površina u vrijeme Adventa, što je u proceduru uputila oporba, gradonačelnik treba odgovarati na aktualnom satu na pitanja zastupnika. No, oporbeni zastupnici od početka sjednice u 11 sati zatražili su već tri stanke pa aktualac nikako da počne.