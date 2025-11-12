Tetovaže koji liječe rane rata: Ukrajinci na tijelu žele čuvati uspomenu na svoje izgubljene

Ukrajinka Natalia Lipei (66) ispod rukava skriva šarenu tetovažu, krilati mač, simbol zračnih snaga u kojima je služio njezin sin Viktor prije nego što je poginuo 2022. boreći se protiv ruskih snaga.

- Kada sam se tetovirala obuzeo me osjećaj kao da će moj sin uvijek biti sa mnom. Ne bi bio na nebu, gdje sada jest, nego pored mene - rekla je, primičući podlakticu.

Foto: Valentyn Ogirenko

Mnogi Ukrajinci poput Lipei okreću se tetovažama kao načinu da zaliječe duboke emocionalne rane rata. Tetovaže im pomažu sačuvati uspomenu na izgubljene voljene ili uništene domove kroz slike, simbole i riječi koje imaju posebno značenje. Rat koji traje gotovo četiri godine odnio je stotine tisuća života i uništio velike površine zemlje, a kraj sukoba još nije na vidiku. Ruske snage i dalje napadaju ukrajinske gradove dronovima i projektilima.

Za 31-godišnju Elonau Leleko, čije selo na jugu Ukrajine i dalje drže ruske trupe, koordinate njezina doma tetovirane na ruci predstavljaju snažan podsjetnik na život koji je ostavila.

- Ne znam kada ću se vratiti, ili hoću li uopće ... Ali znam da je dio mog doma ovdje sa mnom - rekla je Leleko, koja sada živi u Kijevu, dodirujući desni lakat dok suze pritišću oči. Prije tetovaže, noćne more su joj bile česte, no sada su nestale.

Foto: Valentyn Ogirenko

Najveći europski sukob nakon Drugog svjetskog rata prisilio je Ukrajince da se nose s traumama za koje ne postoji jednostavno rješenje.

Taisa Kryvoviaz, 35-godišnja stanovnica Kijeva čiji je dečko poginuo prošle godine u istočnoj Ukrajini, pronašla je olakšanje tetoviranjem značenjskih fraza na tijelu. 'Pod krilima anđela', na ukrajinskom, ispod srca, te 'I am strong', na engleskom, na zapešću.

Ove tetovaže simboliziraju podršku koju je osjećala od preminulog zapovjednika, koji joj je prije smrti govorio da ne plače ako pogine.

- Posjećivala sam psihologa, i iskreno, nisam dobila ni jedan posto olakšanja koliko sam dobila tetovažom - rekla je Kryvoviaz. -Osjećala sam kako se duša lakše nosi s boli - zaključila je.